Sau khi trở lại ở tuyển Việt Nam trong trận gặp Lào và CLB Thép Xanh Nam Định ở Cúp Quốc gia 2025/26, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã chứng minh anh hoàn toàn bình phục chấn thương, thậm chí có thể chơi trọn vẹn 90 phút.

Tuy nhiên, chân sút 28 tuổi không thi đấu trong trận Thép Xanh Nam Định tới làm khách trên sân của Ratchaburi, trong khuôn khổ lượt về bảng F, AFC Champions League Two 2025/26.

Xuân Son đang dần lấy lại phong độ. Ảnh: T.L

Thông tin từ CLB Thép Xanh Nam Định cho biết, chỉ đến khi đội vào tới vòng knock-out, khi đó Xuân Son mới được đăng ký bổ sung vào danh sách. Như vậy, tiền đạo tuyển Việt Nam chỉ có thể ra sân ở Cúp châu lục nếu đội bóng thành Nam vượt qua vòng bảng.

Đánh giá về trận gặp Ratchaburi, HLV Mauro cho biết: "Đây đương nhiên là trận đấu quan trọng đối với chúng tôi. Thép Xanh Nam Định đang nỗ lực hết mình giành quyền đi tiếp, và mục tiêu của đội là giành chiến thắng. Dù trong bóng đá, không trận đấu nào là dễ dàng, nhưng quá trình chuẩn bị của đội diễn ra suôn sẻ, và các cầu thủ cũng đang ở trạng thái tự tin hướng tới kết quả tốt".

HLV Mauro (trái) rất tự tin. Ảnh: T.L

"Tôi kỳ vọng trận đấu với Ratchaburi là một thử thách. Ở đấu trường này không có trận nào là dễ dàng. Đội chủ nhà cũng có khát khao giành chiến thắng, nhưng chúng tôi nghiên cứu kĩ về điểm mạnh và điểm yếu của họ.

Chúng tôi muốn thể hiện hình ảnh thật đẹp để đại diện cho VIệt Nam ở đấu trường quốc tế. Đội bóng muốn cho thấy khát vọng và tinh thần chiến đấu của người Việt Nam", tân thuyền trưởng Tháp Xanh Nam Định nhấn mạnh.

Trận Thép Xanh Nam Định vs Ratchaburi diễn ra vào lúc 17h ngày 27/11.