Đá chính 90 phút sau 11 tháng chấn thương

Trong trận Thép Xanh Nam Định tiếp đón Long An tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2025/26, HLV Mauro Jeronimo gây bất ngờ khi xếp Xuân Son đá chính. Càng bất ngờ hơn khi tiền đạo 28 tuổi chơi trọn vẹn 90 phút.

Xuân Son dù không ghi bàn nhưng thi đấu năng nổ, cùng các đồng đội gây sức ép lớn lên khung thành đội khách. Trận này, Thép Xanh Nam Định giành chiến thắng 2-0, với các pha lập công của Brenner (71') và Lâm Ti Phông (84').

HLV Mauro khẳng định việc ông dùng Xuân Son trong cả trận đấu không phải lựa chọn mạo hiểm. Tân thuyền trưởng Thép Xanh Nam Định nói: “Anh ấy thi đấu 45 phút trong trận gặp Lào rồi. Về bản chất, nếu bạn nhìn vào trận đấu đó khá giống với trận Nam Định gặp Long An.

Xuân Son ở trận gặp Long An tại Cúp Quốc gia. Ảnh: T.L

Xuân Son cảm thấy ổn. Điều này rất hữu ích cho đội bóng, và tôi nghĩ là cả cho bóng đá Việt Nam. Son khỏe mạnh và tự chuẩn bị rất tốt cho sự trở lại này”.

Như vậy, sau khi chơi 45 phút ở trận tuyển Việt Nam thắng Lào 2-0, Xuân Son lần đầu đá trọn vẹn 90 phút trong màu áo Thép Xanh Nam Định sau gần 1 năm vắng bóng vì chấn thương. Việc chân sút Brazil có thể thi đấu bình thường là tin vui với CLB cũng như ĐTQG, tạo nên hiệu ứng tích cực, nhưng để trở lại với phong độ đỉnh cao anh phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Đạt trạng thái tốt nhất ở trận gặp Malaysia?

Ở trận tuyển Việt Nam thắng Lào 2-0 tại vòng loại cuối Asian Cup 2027, Xuân Son vào sân từ đầu hiệp 2, được các đồng đội tạo đào kiện ghi bàn - nhường đá phạt đền, mở tỉ số cho tuyển Việt Nam.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, Xuân Son ghi bàn ngay trong ngày trở lại, nhưng anh vẫn còn thiếu cảm giác bóng, thậm chí "nhát bóng" trong những pha tranh chấp. Đó là điều bình thường với một cầu thủ mới tái xuất sau chấn thương nặng.

Xuân Son cần thời gian để có phong độ tốt nhất. Ảnh: Hải Hoàng

BLV Quang Tùng nhận xét, Xuân Son không có được phong độ tốt nhất. Anh cần thêm nhiều trận đấu để đạt thể trạng và trạng thái như khi chưa chấn thương.

Còn ở trận Thép Xanh thắng Long An 2-0, Xuân Son dù được đá từ đầu, được cung cấp nhiều bóng và đối thủ chỉ là đội hạng Nhất, nhưng anh không thể có bàn thắng. Nếu gặp một đối thủ "cứng" thực sự, chân sút 28 tuổi có thể gặp khó khăn nhiều hơn.

Màn thể hiện của Xuân Son ở 2 trận vừa qua là cả một sự nỗ lực cực lớn cho ngày trở lại, nhưng rõ ràng Xuân Son có nhiều thử thách phía trước, khi anh rời xa bóng đá quá lâu. Người hâm mộ hi vọng trong 4 tháng nữa, khi Xuân Son được thi đấu đều đặn hơn ở Cúp Quốc gia, V-League, giải khu vực và châu lục, anh sẽ trở lại với chính mình trong trận tuyển Việt Nam tiếp đón Malaysia vào tháng 3/2026.