HLV Cristiano Roland cho biết, điều khiến ông tự hào nhất không chỉ nằm ở thành tích mà còn là tinh thần vượt khó và sự trưởng thành của các cầu thủ trong quãng thời gian chuẩn bị rất ngắn.

“Tôi luôn muốn chúng ta có nhiều thời gian ở bên nhau hơn để chuẩn bị thật tốt. Tôi muốn các em mạnh mẽ hơn nữa trước khi bước vào World Cup, bởi đó sẽ là thử thách rất lớn.

Chúng ta vừa vô địch Đông Nam Á, vừa giành vé đi World Cup dù không có nhiều thời gian chuẩn bị. Tôi luôn đặt ra yêu cầu rất cao với các em, nhưng bây giờ điều tôi có thể nói là tôi thực sự tự hào về toàn đội", HLV Cristiano Roland chia sẻ.

HLV Cristiano Roland động viên các cầu thủ trong phòng thay đồ. Ảnh: VFF

“Chỉ trong một tháng, chúng ta hoàn thành hai mục tiêu liên tiếp. Những gì các em làm được thực sự rất khó khăn. Với chỉ khoảng 10 ngày tập luyện trước khi bước vào giải đấu, để đạt được thành tích như vậy là điều không hề dễ dàng. Nhưng tôi biết cả đất nước Việt Nam tự hào về các em”, chiến lược gia người Brazil xúc động nói.

Bên cạnh sự tự hào, HLV Cristiano Roland cũng nhanh chóng hướng toàn đội tới mục tiêu tiếp theo là chuẩn bị cho sân chơi FIFA U17 World Cup 2026. Ông cho rằng U17 Việt Nam cần có thêm thời gian để hoàn thiện, đặc biệt về nền tảng thể lực và khả năng duy trì sự lì lợm trong các trận đấu đỉnh cao.

U17 Việt Nam rút ra nhiều bài học, hướng tới World Cup. Ảnh: AFC

“Toàn đội cần thêm thời gian chuẩn bị cho World Cup và đạt trạng thái tốt nhất. Tôi biết thể lực là vấn đề rất quan trọng với đội. Bây giờ chúng ta nghỉ ngơi trước, nhưng sớm quay lại tập luyện cùng nhau.

Chúng ta đã cho cả thế giới thấy rằng Việt Nam biết chơi bóng đá và chơi bằng sự dũng cảm. Đối thủ cũng rất mạnh và xứng đáng. Tuy nhiên, U17 Việt Nam còn làm tốt hơn nữa. Chúc mừng các em, các em chính là những chiến binh”, HLV Cristiano Roland chốt lại.

