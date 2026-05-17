Với chuỗi phong độ ấn tượng, đặc biệt là sự bùng nổ của Đình Bắc, CAHN tự tin bước vào cuộc tiếp đón Thanh Hóa.
Trận đấu sẽ chứng kiến CAHN trở thành nhà vô địch V-League 2025/26 sớm 3 vòng đấu.
Đội hình dự kiến:
CAHN: Nguyễn Filip, Việt Anh, Văn Hậu, Đình Trọng, Thành Long, Văn Đô, Cao Pendant Quang Vinh, Văn Đức, Leo Artur, Alan, Đình Bắc.
Thanh Hóa: Y Êli Niê, Văn Lợi, Ngọc Hà, Văn Hưng, Thanh Nam, Ngọc Tân, Abdurakhmanov, Damoth, Văn Tùng, Hữu Dũng, Ngọc Mỹ.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa CAHN vs Thanh Hóa:
Thống kê
Đình Bắc trải qua chuỗi 7 trận liên tiếp ghi bàn cho CAHN, đều ở V-League, trong đó có 1 hat-trick và 2 cú đúp.
Chưa bao giờ anh bùng nổ đến thế. Bắc hiện là cầu thủ nội có nhiều bàn thắng nhất tại V-League – với 10 pha lập công.