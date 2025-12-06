Video highlights U22 Singapore 1-3 U22 Timor Leste:

Sau thất bại ở vòng loại U23 châu Á 2026, với 3 trận thua trên sân Việt Trì, U22 Singapore bước vào chuyến tập huấn Dubai để chuẩn bị cho SEA Games 33.

Trong trận ra quân gặp U22 Timor Leste, U22 Singapore đặt mục tiêu giành chiến thắng để cạnh tranh suất vào bán kết giải đấu tại Thái Lan.

“Young Lions” khởi đầu không thể tốt hơn. Trong tình huống phản công nhanh, Khairin Nadim – cầu thủ hiện thi đấu ở Bồ Đào Nha, đánh bại thủ môn U22 Timor Leste nhưng bóng tìm đến cột dọc. Amir Syafiz có mặt đá bồi mở tỷ số ở phút 11.

U22 Singapore thua ngược U22 Timor Leste. Ảnh: FAS

Tuy vậy, U22 Timor Leste xây dựng thế trận tốt và gỡ hòa 1-1 chỉ sau 8 phút. Vabio Canavaro chọc khe trung lộ để đồng đội thoát xuống căng ngang, đồng đội dứt điểm bị thủ thành U22 Singapore đẩy ra rồi chính anh tung cú đá căng ở gần điểm phạt đền thành bàn.

U22 Timor Leste thi đấu rất tự tin, giữ vị trí đội hình và có được thế trận tốt hơn hẳn U22 Singapore.

Phút 42, U22 Timor Leste dẫn 2-1. Vẫn là pha tấn công đánh thẳng vào cánh trái của U22 Singapore có sự tham gia của Canavaro, bóng được chuyền vào vòng cấm để Anizo Correia thoải mái dứt điểm từ khoảng cách 8 mét không cho Aizil Yazid cơ hội trổ tài.

Tỷ số là 3-1 khi hiệp 1 bước vào thời gian bù giờ. Olagar Xavier cướp bóng trong chân Amir Syafiz ở giữa sân, bứt tốc vào vòng cấm dứt điểm bị Aizil Yazid cản phá, rồi chính anh kết thúc pha bóng bật ra.

Sau giờ nghỉ, U22 Singapore có pha phối hợp đá phạt, bóng được treo vào vòng cấm để trung vệ Kieran Teo đệm lòng kỹ thuật nhưng cột dọc từ chối bàn thắng.

U22 Singapore dâng cao đội hình tấn công với hy vọng san lấp cách biệt 2 bàn. Dù vậy, các pha bóng cuối của những cầu thủ áo đỏ đều thiếu hiệu quả.

U22 Timor Leste có cơ hội khép lại trận đấu khi Conceicao Zenivio xâm nhập vòng cấm sút chìm bị thủ môn U22 Singapore đổ người cứu thua. Cầu thủ vào thay người Alexandro Bakhito băng lên đá vọt xà.

Gần như ngay lập tức, U22 Singapore đáp trả. Nicolas Beninger không bị phạt việt vị đệm bóng chạm cột dọc, Khairin Nadim có mặt đón bóng bật ra nhưng không thể dứt điểm.

Ghi bàn:

U22 Singapore: Amir Syafiz 11’.

U22 Timor Leste: Canavaro 19’, Anizo Correia 42’, Olagar Xavier 45’+1.