U22 Thái Lan vào chung kết SEA Games 33, nhưng theo kịch bản nằm ngoài sức tưởng tượng.
Ngay từ đầu, U22 Thái Lan có bàn mở tỷ số khi Yotsakorn Burapha sút phạt trực tiếp tuyệt đẹp.
Lợi thế của “Voi chiến” như nhân lên, với việc U22 Malaysia chỉ còn 10 người. Aiman Yusuf, cầu thủ gây quả phạt dẫn đến bàn thua, nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 16.
Thế nhưng, U22 Malaysia đá rất hay trong thế thiếu người. U22 Thái Lan chỉ giành vé chung kết sau pha cản phá của thủ môn Sorawat Phosaman ở phút bù giờ thứ 5.
Ghi bàn: Yotsakorn Burapha 8'.
Thẻ đỏ: Aiman Yusuf 16'.
Đội hình xuất phát:
U22 Thái Lan: Sorawat Phosaman; Chanon Tamma, Chanapach Buaphan, Seksan Ratree, Sittha Boonlha, Yotsakorn Burapha, Thanakrit Chotmuangpak, Siraphop Wandee, Pichitchai Sienkrathok, Iklas Sanron, Phon-Ek Jensen
U22 Malaysia: Zulhilmi, Aduibullah, Moses Raj, Alif Ahmad, Danish, Muhammad, Rahman, Ziad, Shafizan, Izwan, Haqimi Azim.
*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa U22 Thái Lan vs U22 Malaysia:
95'+6
Hết giờ! U22 Thái Lan 1-0 U22 Malaysia!
Chủ nhà U22 Thái Lan thắng thót tim, vào chung kết SEA Games 33.
90'+5
Không vào! Trong pha đá phạt, Moses Raj dứt điểm cận thành nhưng thủ môn Sorawat Phosaman phản xạ cứu thua cho U22 Thái Lan.
89'
Haqimi Azim tung cú sút bất ngờ, bóng đi không chính xác.
84'
Không vào! Hậu vệ U22 Malaysia phá bóng vô tình thành kiến tạo, Chawanwit Saelao sút một chạm cao hơn xà ngang trong gang tấc.
82'
U22 Thái Lan tăng tốc với hy vọng giải quyết trận đấu để tránh rủi ro những phút cuối.
76'
Không vào! Thanakrit Chotmuangpak tung cú sút chân phải từ ngoài vòng cấm rất căng, Zulhilmi Sharani bay người cản phá ngoạn mục.
72'
Không vào! Sau đường căng ngang của U22 Thái Lan, bóng chạm hậu vệ áo vàng bật về hướng khung thành, thủ môn Zulhilmi Sharani xuất sắc cứu thua.
70'
Không vào! Yotsakorn Burapha đảo liên tục trong vòng cấm trước khi nắn nót dứt điểm, nhưng bóng đi chệch khung thành U22 Malaysia.
63'
Cơ hội! Haqimi Azim thực hiện cú sút góc hẹp chạm hậu vệ U22 Thái Lan, trước khi Sorawat Phosaman bắt gọn.
60'
Sau khi liên tục vây hãm khung thành U22 Thái Lan, Aysar Hadi sút chạm hậu vệ chủ nhà ra hết biên ngang. U22 Malaysia đang đá rất tốt dù thiếu người.
54'
Thêm một pha tấn công nguy hiểm của U22 Malaysia. Dù vậy, pha nhả bóng lại để tuyến sau dứt điểm không thành công.
48'
Không vào! Faris Danish bứt phá bên cánh trái, xâm nhập vòng cấm xử lý kỹ thuật trước khi dứt điểm, nhưng thủ môn U22 Thái Lan hóa giải sau hai nhịp.
45'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+5
Hiệp 1 kết thúc! U22 Thái Lan 1-0 U22 Malaysia!
Chủ nhà U22 Thái Lan có siêu phẩm đá phạt, đồng thời lợi thế hơn người từ rất sớm.
45'
Hiệp 1 có 4 phút bù giờ.
45'
Cơ hội! U22 Malaysia phản công, hàng thủ U22 Thái Lan bị đánh bại, nhưng Haykal Danish khống chế bóng vụng về để bật ra quá xa.
42'
Malaysia có pha phản công nhanh, nhưng tình huống trôi qua đáng tiếc vì thiếu người hỗ trợ.
38'
Thủ môn Zulhilmi Sharani băng ra khỏi vòng cấm phạm lỗi với Iklas Sanron. Pha va chạm khiến anh cần chăm sóc y tế.
33'
Nguy hiểm! Faris Danish băng lên rất nhanh bên cánh trái, vượt qua hậu vệ U22 Thái Lan rồi sút bóng về cột gần, thủ môn Sorawat Phosaman đổ người cản phá chịu phạt góc.
29'
Haykal Danish thực hiện cú sút phạt trực tiếp qua hàng rào, thủ môn U22 Thái Lan tập trung đấm bóng ra ngoài.
22'
Với lợi thế dẫn bàn và hơn người, U22 Thái Lan chủ động đá với tốc độ chậm. Đội chủ nhà không có lý do để vội vàng.
16'
Thẻ đỏ! Aiman Yusuf kéo áo Iklas Sanron trong pha phản công nhanh của U22 Thái Lan, trọng tài rút thẻ vàng thứ 2 – đồng nghĩa thẻ đỏ.
15'
Không vào! Cơ hội tốt để U22 Malaysia gỡ hòa.
13'
Cơ hội! Danish Hakimi bất ngờ băng vào thực hiện cú đánh đầu, nhưng bóng đi chưa đủ khó với thủ môn U22 Thái Lan.
8'
Bàn thắng! U22 Thái Lan dẫn 1-0! Từ chấm đá phạt trực tiếp, Yotsakorn Burapha thực hiện cú sút chân phải tuyệt đẹp, bóng vượt qua tầm với thủ môn U22 Malaysia và tung nóc lưới.
6'
Iklas Sanron đột phá trung lộ khiến cầu thủ U22 Malaysia phạm lỗi trước vòng cấm và nhận thẻ vàng. Cầu thủ U22 Thái Lan cũng cần chăm sóc y tế.
4'
Với lợi thế sân nhà, U22 Thái Lan nhập cuộc chủ động tấn công.
1'
Trận đấu bắt đầu.