Lịch thi đấu chung kết bóng đá Nam SEA Games 33 mới nhất Lịch thi đấu bóng đá Nam SEA Games 33 - Cập nhật lịch thi đấu trận chung kết và tranh HCĐ bóng đá Nam SEA Games 2025, đầy đủ và chính xác.

U22 Thái Lan vào chung kết SEA Games 33, nhưng theo kịch bản nằm ngoài sức tưởng tượng.

Ngay từ đầu, U22 Thái Lan có bàn mở tỷ số khi Yotsakorn Burapha sút phạt trực tiếp tuyệt đẹp.

Lợi thế của “Voi chiến” như nhân lên, với việc U22 Malaysia chỉ còn 10 người. Aiman Yusuf, cầu thủ gây quả phạt dẫn đến bàn thua, nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 16.

Thế nhưng, U22 Malaysia đá rất hay trong thế thiếu người. U22 Thái Lan chỉ giành vé chung kết sau pha cản phá của thủ môn Sorawat Phosaman ở phút bù giờ thứ 5.

Ghi bàn: Yotsakorn Burapha 8'.

Thẻ đỏ: Aiman Yusuf 16'.

Đội hình xuất phát:

U22 Thái Lan: Sorawat Phosaman; Chanon Tamma, Chanapach Buaphan, Seksan Ratree, Sittha Boonlha, Yotsakorn Burapha, Thanakrit Chotmuangpak, Siraphop Wandee, Pichitchai Sienkrathok, Iklas Sanron, Phon-Ek Jensen

U22 Malaysia: Zulhilmi, Aduibullah, Moses Raj, Alif Ahmad, Danish, Muhammad, Rahman, Ziad, Shafizan, Izwan, Haqimi Azim.

*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa U22 Thái Lan vs U22 Malaysia: