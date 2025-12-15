Một ngày thi đấu không thành công như kỳ vọng của đoàn Thể thao Việt Nam, không hoàn thành mục tiêu rút ngắn khoảng cách với Indonesia trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33.
Vào buổi sáng, Wushu gây thất vọng với các nội dung biểu diễn khi không giành HCV nào. Thậm chí, Dương Thúy Vi không có huy chương.
Wushu nội dung tán thủ mở màn với 2 HCV vào buổi chiều. Sau đó, điền kinh bùng nổ với những tấm HCV của những gương mặt quen thuộc Quách Thị Lan, Nguyễn Trung Cường và đặc biệt là Nguyễn Thị Oanh.
Bảng thành tích của đoàn Việt Nam ngày 15/12:
HCV: Nguyễn Thị Thu Thủy (Wushu - tán thủ, 60 kg nữ); Trương Văn Chưởng (Wushu - tán thủ, 70 kg nam); Quách Thị Lan (Điền kinh - 400 m rào nữ); Nguyễn Trung Cường (Điền kinh - 3.000 m rào nam); Nguyễn Thị Oanh (Điền kinh - 10.000 m nữ).
HCB: Đặng Trần Phương Nhi (Wushu - nam đao nữ); Phạm Quang Huy - Trịnh Thu Vinh (Bắn súng - đồng đội hỗn hợp 10 m súng ngắn hơi); Nguyễn Thị Thủy Tiên (Cử tạ - 63 kg nữ); Thu Thảo - Ánh Lan - Kim Thanh - Vũ Thị Thu (Bi sắt - bộ ba nữ); Lê Thị Tuyết (Điền kinh - 10.000 m nữ); Nguyễn Thị Thu Hà (Điền kinh - 800 m nữ); Phùng Thị Huệ - Lê Thị Cẩm Tú - Kha Thanh Trúc - Hà Thị Thu (Điền kinh - tiếp sức 4x100 m nữ); Trần Văn Nguyễn Quốc (Bơi - 400m tự do nam); đội bóng chuyền nữ.
HCĐ: Lê Quốc Huy (Điền kinh - 400m); Phạm Văn Nghĩa (Điền kinh - nhảy xa nam); Bùi Thị Ngân (Điền kinh - 800 m nữ); Nguyễn Huy Hoàng (Bơi - 400m tự do nam).
Bóng chuyền – HCB
Đội nữ Việt Nam thua chủ nhà Thái Lan 2-3 trong trận chung kết giàu cảm xúc. Ở set 5, Thái Lan chỉ thắng khi kéo đến điểm 25.
Bơi HCB & HCĐ
Thêm cú đúp cho Việt Nam. Dương Văn Hoàng Quy giành HCB với thành tích 2 phút 1 giây 57. Nguyễn Quang Thuấn giành HCĐ, thành tích 2 phút 2 giây 60.
Bơi – HCB & HCĐ
Bất ngờ ở nội dung chung kết 400m tự do nam. Trần Văn Nguyễn Quốc giành HCB, Nguyễn Huy Hoàng chỉ giành HCĐ. HCV thuộc về VĐV Malaysia.
Điền kinh – HCB
Chung kết chạy tiếp sức 4x100 m nữ, Phùng Thị Huệ, Lê Thị Cẩm Tú, Kha Thanh Trúc và Hà Thị Thu về nhì và giành HCB cho đoàn Việt Nam.
Điền kinh – HCB và HCĐ
Nguyễn Thị Thu Hà về nhì chung kết nội dung 800 m nữ, thành tích 2 phút 10 giây 68, Bùi Thị Ngân về thứ ba với 2 phút 12 giây 36 – lần lượt giành HCB và HCĐ.
Bơi
Trần Hưng Nguyên và Cao Văn Dũng đều không lọt vào nhóm giành huy chương nội dung 200 m bơi ngửa nam.
Bơi – HCB
Võ Thị Mỹ Tiên về nhì chung kết nội dung 800 m bơi tự do nữ, giành HCB. Thành tích của Tiên là 8’49’’02. Nguyễn Khả Nhi về thứ 4.
Điền kinh – HCV & HCB
Nguyễn Thị Oanh vượt trội với HCV nội dung 10.000 m nữ, trong khi Lê Thị Tuyết giành HCB.
Nguyễn Thị Oanh tiếp tục không có đối thủ, giành HCV nội dung 10.000 m nữ. Về sau Oanh là Lê Thị Tuyết – lấy HCB.
Đây là chiếc HCV thứ 14 của Oanh trong sự nghiệp tham dự SEA Games.
Bóng chuyền
Đội nữ Việt Nam bước vào tranh HCV với chủ nhà Thái Lan.
Điền kinh – HCV
Nguyễn Trung Cường xuất sắc về nhất đường chạy 3.000 m rào nam, bảo vệ thành công HCV cá nhân.
Bóng đá
U22 Việt Nam bùng nổ cuối trận, thắng U22 Philippines 2-0.
Điền kinh – HCV
Nội dung 400 m rào nữ, Quách Thị Lan có thành tích 56 giây 82. Những bước chạy thanh thoát giúp Lan mang về HCV thứ 6 cho điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33.
Điền kinh – HCB vs HCĐ
Ở nội dung dung 400 m rào nam, Nguyễn Đức Sơn giành HCB. Đồng đội Lê Đức Huy có HCĐ.
HCV thuộc về VĐV Singapore.
Bóng đá
Kết thúc hiệp 1, U22 Việt Nam hòa 0-0 U22 Philippines trong trận bán kết 1 SEA Games 33.
Wushu – HCV
Cú đúp HCV của Wushu. Ở nội dung tán thủ 70 kg nam, Trương Văn Chưởng thắng võ sỹ Lào để mang về HCV thứ hai trong ngày cho Việt Nam.
Wushu – HCV
Sau buổi sáng thất vọng trong phần thi biểu diễn, Wushu Việt Nam đã có vàng.
Nguyễn Thị Thu Thủy thắng đối thủ Myanmar, mang về tấm HCV tán thủ nữ 60 kg cho đoàn thể thao Việt Nam
Bắn súng – HCB
Không có thêm HCV cho Bắn súng Việt Nam. Trong trận chung kết, cặp Phạm Quang Huy - Trịnh Thu Vinh có 9 điểm đồng đội hỗn hợp 10 m súng ngắn hơi. Sau khi nổi bật hơn ở vòng loại, cặp Indonesia vượt trội trong trân chung kết với 17 điểm, giành HCV.
Bắn súng
Hai xạ thủ Phạm Quang Huy, Trịnh Thu Vinh bước vào thi chung kết nội dung đồng đội hỗn hợp 10 m súng ngắn hơi.
Đối thủ của họ là Prabowo và Arista Perdana Putri của Indonesia. Hai đội có cùng 574 điểm vòng loại.
Wushu
Nguyễn Thị Hiền và Dương Thúy Vi kết thúc phần thi Đối luyện binh khí nữ. Điểm số không cao và hai VĐV Việt Nam không có cơ hội giành HCV.
Wushu
Nguyễn Văn Phương và Nguyễn Trọng Lâm lần lượt hoàn thành xong phần thi Thái cực kiếm nam. Một lần nữa wushu Việt Nam hụt cơ hội giành HCV.
Một buổi sáng không như ý của các VĐV wushu.
Bắn súng
Phạm Quang Huy và Trịnh Thu Vinh có tổng điểm 574, bằng Indonesia, đứng nhì vòng loại nội dung đồng đội hỗn hợp 10 m súng ngắn hơi.
Trưa nay, Việt Nam sẽ tranh HCV với Indonesia.
Bơi
Nguyễn Huy Hoàng về nhất vòng loại cự ly 400 m tự do nam.
Dương Văn Hoàng Quy và Phạm Quang Thuấn cùng vào chung kết 200 m bướm nam.
Trước đó, Phạm Thanh Bảo vượt qua vòng loại nội dung 50 m ếch nam; Phạm Thi Vân cũng giành quyền vào chung kết 50m bơi bướm nữ
Wushu
Nguyễn Thị Hiền thi không thành công ở chung kết Thương thuật nữ. Niềm hy vọng Dương Thúy Vi cũng thất bại, thậm chí không vào được top 3.
Wushu – HCB
Ở phần thi nam côn nữ, Đặng Trần Phương Nhi đạt 9,726 điểm, còn Phan Thị Tú Bình gây thất vọng với đạt 8,506 điểm.
Nhi chỉ đạt HCB, không như kỳ vọng của đoàn Việt Nam.
Bơi
Trần Hưng Nguyên và Cao Văn Dũng đều lọt vào top 8 vòng loại bơi ngửa nam 200 m. Chung kết thi đấu vào buổi chiều.
Bắn súng
Phạm Quang Huy và Trịnh Thu Vinh bước vào vòng loại nội dung đồng đội hỗn hợp 10 m súng ngắn hơi. Đây là niềm hy vọng giành HCV trong ngày cho Thể thao Việt Nam.
Những niềm hy vọng của đoàn Việt Nam
Đoàn Việt Nam hy vọng giành thêm một số HCV trong ngày tranh tài cuối cùng của môn bơi. Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Nguyễn Quang Thuấn cùng thi các nội dung vòng loại vào buổi sáng, đấu chung kết vào buổi chiều.
Cũng trong buổi sáng, hai niềm hy vọn môn bắn súng Phạm Quang Huy và Trịnh Thu Vinh tranh tài nội dung đồng đội hỗn hợp 10 m súng ngắn hơi. Thu Vinh là niềm hy vọng lớn cho Thể thao Việt Nam, sau khi gây ấn tượng trong ngày tranh tài 14/12. Chung kết dự kiến diễn ra lúc 11h30.
Ở môn điền kinh, Nguyễn Thị Oanh hướng đến HCV cá nhân thứ hai tại SEA Games 33, khi tham gia chung kết nội dung 10.000 m nữ.
Cũng trong buổi chiều, tâm điểm là trận chung kết bóng chuyền nữ. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đấu với chủ nhà Thái Lan, được kỳ vọng chinh phục tấm HCV lịch sử.
Lịch thi đấu ngày 15/12 của đoàn Thể thao Việt Nam