Một ngày thi đấu không thành công như kỳ vọng của đoàn Thể thao Việt Nam, không hoàn thành mục tiêu rút ngắn khoảng cách với Indonesia trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33.

Vào buổi sáng, Wushu gây thất vọng với các nội dung biểu diễn khi không giành HCV nào. Thậm chí, Dương Thúy Vi không có huy chương.

Wushu nội dung tán thủ mở màn với 2 HCV vào buổi chiều. Sau đó, điền kinh bùng nổ với những tấm HCV của những gương mặt quen thuộc Quách Thị Lan, Nguyễn Trung Cường và đặc biệt là Nguyễn Thị Oanh.

Bảng thành tích của đoàn Việt Nam ngày 15/12:

HCV: Nguyễn Thị Thu Thủy (Wushu - tán thủ, 60 kg nữ); Trương Văn Chưởng (Wushu - tán thủ, 70 kg nam); Quách Thị Lan (Điền kinh - 400 m rào nữ); Nguyễn Trung Cường (Điền kinh - 3.000 m rào nam); Nguyễn Thị Oanh (Điền kinh - 10.000 m nữ).

HCB: Đặng Trần Phương Nhi (Wushu - nam đao nữ); Phạm Quang Huy - Trịnh Thu Vinh (Bắn súng - đồng đội hỗn hợp 10 m súng ngắn hơi); Nguyễn Thị Thủy Tiên (Cử tạ - 63 kg nữ); Thu Thảo - Ánh Lan - Kim Thanh - Vũ Thị Thu (Bi sắt - bộ ba nữ); Lê Thị Tuyết (Điền kinh - 10.000 m nữ); Nguyễn Thị Thu Hà (Điền kinh - 800 m nữ); Phùng Thị Huệ - Lê Thị Cẩm Tú - Kha Thanh Trúc - Hà Thị Thu (Điền kinh - tiếp sức 4x100 m nữ); Trần Văn Nguyễn Quốc (Bơi - 400m tự do nam); đội bóng chuyền nữ.

HCĐ: Lê Quốc Huy (Điền kinh - 400m); Phạm Văn Nghĩa (Điền kinh - nhảy xa nam); Bùi Thị Ngân (Điền kinh - 800 m nữ); Nguyễn Huy Hoàng (Bơi - 400m tự do nam).