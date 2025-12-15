20h00 ngày 15/10, sân Rajamangala:

Cuộc đối đầu giữa U22 Thái Lan và U22 Malaysia tại bán kết bóng đá nam SEA Games 33 mang theo nhiều lớp ý nghĩa. Trên bàn cân chuyên môn, đội chủ nhà U22 Thái Lan là cái tên được giới chuyên môn đánh giá cao hơn.

U22 Thái Lan được đánh giá cao hơn. Ảnh: Changsuek

Cùng với lợi thế sân nhà, U22 Thái Lan thể hiện phong độ khá tốt trong giai đoạn vòng bảng vừa qua. Trong 2 trận vòng bảng, “Voi chiến” ghi đến 9 bàn thắng. Đây là hiệu suất tấn công tốt nhất tại SEA Games 33.

Ở lượt cuối vòng bảng, dù gặp đôi chút khó khăn trước U22 Singapore, nhưng chung cuộc U22 Thái Lan vẫn thắng đậm 3-0 nhờ chất lượng cầu thủ vượt trội. Theo phân tích của các chuyên gia bóng đá Đông Nam Á, U22 Thái Lan bước vào bán kết với tư thế ứng viên hàng đầu cho tấm HCV.

U22 Thái Lan thể hiện sự ổn định trong các trận vừa qua, từ tổ chức tốt, nhịp độ kiểm soát rõ ràng và đặc biệt là bản lĩnh thi đấu trong những thời điểm nhạy cảm. Cho đến lúc này, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul nhận được nhiều lời khen về việc chọn điểm rơi cho các cầu thủ, cũng như xây dựng chiến thuật phù hợp ở giải đấu ngắn ngày như SEA Games.

Ở chiều ngược lại, U22 Malaysia vào bán kết với hành trình nhiều chông chênh. Sau khi thắng ngược U22 Lào, U22 Malaysia thua toàn diện trong trận cuối vòng bảng với U22 Việt Nam – trận đấu mà họ chỉ cần hòa để chính thức vào bán kết. U22 Malaysia không nắm quyền tự quyết, phải chờ đến khi U22 Indonesia gục ngã để lấy vé dành cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

U22 Malaysia sở hữu những cá nhân giàu thể lực, tốc độ nhưng cách vận hành lối chơi còn phụ thuộc nhiều vào cảm hứng. Hơn nữa, tâm lý thi đấu của đội cũng không thực sự tốt.

U22 Malaysia may mắn vào bán kết. Ảnh: S.N

Khâu tổ chức của U22 Malaysia có nhiều hạn chế. U22 Lào và U22 Việt Nam đều đã chỉ ra những điểm này. Chiều sâu đội hình là một trong những khác biệt lớn giữa hai đội. U22 Thái Lan có nhiều giải pháp, trong khi U22 Malaysia thiếu một loạt trụ cột do không đạt thỏa thuận để CLB nhả người.

Tất nhiên, bóng đá trẻ luôn tiềm ẩn yếu tố bất ngờ. U22 Malaysia không thiếu tinh thần phản kháng, và những pha phản công nhanh vẫn là vũ khí có thể gây khó khăn cho hàng thủ U22 Thái Lan.

Dù vậy, xét tổng thể từ phong độ, tổ chức lối chơi đến yếu tố tâm lý và sân bãi, U22 Thái Lan vẫn bước vào trận bán kết này với vị thế của đội “cửa trên”.

Nếu không tự làm khó mình, đội chủ nhà có đủ cơ sở để kiểm soát trận đấu, giải quyết đối thủ trong 90 phút và vào chung kết SEA Games 33.

