Lịch thi đấu bóng đá Nam SEA Games 33
Ngày Giờ Cặp đấu Trực tiếp
Tranh hạng Ba - HCĐ
18/12 15h30 Philippines vs Thái Lan/ Malaysia VTV5, FPT Play
Chung kết - HCV
20h00 Việt Nam vs Thái Lan/ Malaysia VTV2, FPT Play
Lịch thi đấu và kết quả vòng bán kết bóng đá Nam SEA Games 33
18/12 15h30 Việt Nam 2-0 Philippines  VTV5, FPT Play
20h00 Thái Lan vs Malaysia VTV2, FPT Play

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn