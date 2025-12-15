Lịch thi đấu bóng đá Nữ SEA Games 33 - Cập nhật lịch thi đấu trận chung kết và tranh HCĐ bóng đá Nữ SEA Games 2025, đầy đủ và chính xác.
|Lịch thi đấu bóng đá Nam SEA Games 33
|Ngày
|Giờ
|Cặp đấu
|Trực tiếp
|Tranh hạng Ba - HCĐ
|18/12
|15h30
|Philippines vs Thái Lan/ Malaysia
|VTV5, FPT Play
|Chung kết - HCV
|20h00
|Việt Nam vs Thái Lan/ Malaysia
|VTV2, FPT Play
|Lịch thi đấu và kết quả vòng bán kết bóng đá Nam SEA Games 33
|18/12
|15h30
|Việt Nam 2-0 Philippines
|VTV5, FPT Play
|20h00
|Thái Lan vs Malaysia
|VTV2, FPT Play
