Shin Tae Yong trở lại?

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã chấm dứt hợp đồng với Patrick Kluivert và các trợ lý Hà Lan, sau thất bại nặng nề ở giai đoạn 4 vòng loại World Cup 2026.

Quyết định của PSSI là điều đã được các CĐV Indonesia chờ đợi. Ngay từ đầu, Kluivert đã gây thất vọng về mặt chiến thuật và cách quản lý.

Shin Tae Yong là ứng viên sáng giá dẫn Indonesia. Ảnh: Kompas

Giờ đây, các quan chức PSSI đang gấp rút tìm kiếm HLV trưởng mới. Người cũ Shin Tae Yong đang nổi lên như một trong những ứng viên hàng đầu.

Ngoài ra, theo báo Indonesia, PSSI cũng nhắm đến một số HLV tên tuổi của bóng đá châu Âu, cùng các ứng viên từ Nhật Bản và Hàn Quốc.

PSSI không muốn vội vàng đưa ra quyết định, đặc biệt là sau sai lầm sa thải Shin Tae Yong để chọn Kluivert.

Tuy vậy, PSSI cũng không còn nhiều thời gian. Bởi vì, Indonesia cần thuyền trưởng mới cho dịp FIFA Days tháng 11.

Kế hoạch của Indonesia là đá 2 trận quốc tế, trong thời gian 10-18/11. Garuda chưa chọn được đối thủ, nhưng đặt mục tiêu thi đấu để tăng số điểm FIFA – sau khi vừa bị tụt bậc.

Nếu không đạt được thỏa thuận, PSSI có thể chọn một HLV tạm quyền cho đợt FIFA Days cuối cùng trong năm. Trong mọi trường hợp, Indonesia phải có thuyền trưởng mới trước tháng 3/2026 – đợt thi đấu quốc tế tiếp theo.

Tham vọng ASEAN Cup và Asian Cup

Garuda cần sớm có HLV mới để các ý tưởng chiến thuật có thời gian phát huy, cùng sự gắn kết với cầu thủ.

Từ đó, PSSI đặt mục tiêu cụ thể: chinh phục 2 giải đấu tiếp theo mà Indonesia tham dự, ASEAN Cup 2026 và Asian Cup 2027.

Indonesia có tham vọng thành công ở 2 giải quốc tế sắp tới. Ảnh: Kompas

“ASEAN Cup 2026 sẽ là giải đấu đầu tiên của tân HLV. Indonesia chưa từng vô địch Đông Nam Á, nên cần tập trung cho sự kiện tới đây”, Bola viết.

Bóng đá Đông Nam Á sẽ có một số thay đổi so với các kỳ trước. Theo đó, ASEAN Cup 2026 dự kiến được tổ chức vào giữa năm, khi các giải vô địch châu Á và châu Âu đã nghỉ.

Sau ASEAN Cup 2026, Indonesia tập trung vào mục tiêu lớn hơn: chinh phục Asian Cup 2027 – giải đấu diễn ra tại Saudi Arabia.

Indonesia đã sớm có vé dự VCK Asian Cup 2027. Để đạt được giấc mơ châu Á, PSSI sẽ tiếp tục chính sách nhập tịch.

“Đội tuyển Indonesia đang hướng đến kết quả tốt nhất tại Asian Cup 2027”, tờ Bola tiết lộ về tham vọng của PSSI.

Ít nhất, Indonesia muốn vượt qua thành tích của chính mình ở Asian Cup 2023, khi vào vòng 1/8. Đó sẽ là bước đệm hướng đến vòng loại World Cup 2030.