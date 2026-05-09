Thanh Hóa tạo nên một trong những chiến thắng đáng chú ý nhất vòng 22 V-League 2025/26 khi đánh bại Hà Nội FC với tỷ số 1-0 trên sân nhà. Ba điểm của đội bóng xứ Thanh càng trở nên ấn tượng hơn bởi họ phải chơi thiếu người từ cuối hiệp một, nhưng vẫn đứng vững trước sức ép lớn của đối thủ.

Hà Nội FC (áo xanh) bất lực trước chủ nhà Thanh Hóa dù được chơi hơn người từ cuối hiệp một - Ảnh: V.A

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Hà Nội FC nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra tình huống nguy hiểm. Phút thứ 8, Hoàng Hên xử lý kỹ thuật, vượt qua hai cầu thủ Thanh Hóa trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc. Dù vậy, thủ môn Y Êli Niê đã chơi tập trung để cứu thua cho đội chủ nhà.

Hà Nội FC tiếp tục gây áp lực bằng những pha treo bóng vào vòng cấm, nhưng hàng thủ Thanh Hóa thi đấu chắc chắn. Phút 29, đội khách suýt mở tỷ số khi Văn Quyết tận dụng sai lầm của hàng thủ rồi lốp bóng qua đầu thủ môn. Rất may cho Thanh Hóa, Trịnh Văn Lợi kịp lùi về phá bóng ngay trên vạch vôi.

Thoát thua, Thanh Hóa vùng lên mạnh mẽ và có bàn thắng ở phút 38. Văn Tùng đi bóng nỗ lực bên cánh trái rồi tạt chuẩn xác để Ngọc Mỹ - tiền vệ U23 Việt Nam bật cao đánh đầu tung lưới Hà Nội FC.

Ngọc Mỹ trở thành người hùng của chủ nhà với bàn thắng duy nhất - Ảnh: V.A

Biến cố xảy ra ở phút 45+4 khi Bá Tiến nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm với Xuân Mạnh. Chơi hơn người trong hiệp hai, Hà Nội FC dồn toàn lực tấn công. Hoàng Hên, Hùng Dũng và Passira liên tiếp có cơ hội nhưng đều bỏ lỡ.

Phút 86, Adriel đánh đầu tung lưới Thanh Hóa, nhưng VAR xác định Thành Chung phạm lỗi với thủ môn Y Êli Niê. Bàn thắng không được công nhận, giúp Thanh Hóa bảo toàn chiến thắng 1-0 đầy cảm xúc.