Highlights nữ Myanmar 0-1 U23 Australia:

Trận chung kết ASEAN Cup nữ 2025 chứng kiến màn so tài hấp dẫn giữa U23 Australia và Myanmar. Đại diện xứ chuột túi nhập cuộc chủ động, liên tục dồn ép nhưng vấp phải lối chơi phòng ngự kỷ luật cùng sự xuất sắc của thủ môn Myanmar.

U23 Australia giành chức vô địch Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 - Ảnh: Đức Cường

Sang hiệp hai, thế trận càng hấp dẫn hơn khi khung gỗ liên tiếp từ chối bàn thắng của các cầu thủ Úc. Bước ngoặt đến ở phút 67, khi Holly Furphy dứt điểm cận thành sau pha phối hợp đẹp mắt, khai thông thế bế tắc.

Myanmar dâng cao tìm bàn gỡ nhưng bất lực trước hàng thủ chắc chắn của đối phương. Chung cuộc, U23 Australia thắng 1-0, đăng quang ngôi vô địch ASEAN Cup nữ 2025.

Đây là phần thưởng xứng đáng cho sự vượt trội cả về thể hình lẫn chuyên môn, trong khi Myanmar có thể tự hào với tinh thần chiến đấu kiên cường và hành trình ấn tượng của mình.

Ghi bàn:

U23 Australia: Furphy (67')

Đội hình thi đấu

Myanmar: Nyein Myo, Ya Oo, Mon Myint, Phyu Phwe, Phyu Win, Htet Wai, Theingi Tun, Thaw Thaw, Mo Tun, Per Khine, Lae Oo

U23 nữ Australia: Lincoin, Gomez, Tumeth, Cerne, Johnton, Chessari, Cicco, Jancevski, Furphy, Keane, McKenn