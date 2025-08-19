Highlights nữ Myanmar 0-1 U23 Australia:
Trận chung kết ASEAN Cup nữ 2025 chứng kiến màn so tài hấp dẫn giữa U23 Australia và Myanmar. Đại diện xứ chuột túi nhập cuộc chủ động, liên tục dồn ép nhưng vấp phải lối chơi phòng ngự kỷ luật cùng sự xuất sắc của thủ môn Myanmar.
Sang hiệp hai, thế trận càng hấp dẫn hơn khi khung gỗ liên tiếp từ chối bàn thắng của các cầu thủ Úc. Bước ngoặt đến ở phút 67, khi Holly Furphy dứt điểm cận thành sau pha phối hợp đẹp mắt, khai thông thế bế tắc.
Myanmar dâng cao tìm bàn gỡ nhưng bất lực trước hàng thủ chắc chắn của đối phương. Chung cuộc, U23 Australia thắng 1-0, đăng quang ngôi vô địch ASEAN Cup nữ 2025.
Đây là phần thưởng xứng đáng cho sự vượt trội cả về thể hình lẫn chuyên môn, trong khi Myanmar có thể tự hào với tinh thần chiến đấu kiên cường và hành trình ấn tượng của mình.
Ghi bàn:
U23 Australia: Furphy (67')
Đội hình thi đấu
Myanmar: Nyein Myo, Ya Oo, Mon Myint, Phyu Phwe, Phyu Win, Htet Wai, Theingi Tun, Thaw Thaw, Mo Tun, Per Khine, Lae Oo
U23 nữ Australia: Lincoin, Gomez, Tumeth, Cerne, Johnton, Chessari, Cicco, Jancevski, Furphy, Keane, McKenn
KẾT THÚC
Trận chung kết chính thức hạ màn với chiến thắng tối thiểu 1-0 dành cho U23 Australia trước ĐT nữ Myanmar, qua đó lên ngôi vô địch Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025. Còn với Myanmar, họ chưa thể có lần đầu tiên đoạt ngôi hậu bóng đá khu vực, dù cả Việt Nam và Thái Lan đều thua ở chung kết.
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
81'
Thua kém về thể hình và thể lực không cho phép các cô gái Myanmar đẩy cao tốc độ tấn công.
74'
Bị dẫn bàn, các cô gái Myanmar nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số của trận chung kết nhưng đội bóng áo đỏ không dễ đạt được ý đồ.
67'
Furphy khai thông thế bế tắc của trận đấu
Sau rất nhiều nỗ lực vây hãm, các cầu thủ U23 Australia cuối cùng cũng tìm được bàn thắng mở tỷ số. Furphy là người điền tên mình lên bảng tỷ số sau pha nhoài người chạm bóng vừa đủ đưa bóng đi vào lưới Myanmar.
58'
Bóng liên tục dội xà ngang Myanmar
Chỉ trong vòng 3 phút, bóng hai lần dội xà ngang khung thành Myanmar trước những pha kết thúc của cầu thủ U23 Australia
52'
U23 Australia vẫn miệt mài tấn công, tuy nhiên bàn thắng mở tỷ số của trận chung kết vẫn chưa đến.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
45'+3
Thủ môn Nyein Myo có pha cản phá xuất sắc trước cú dứt điểm trong vòng cấm của cầu thủ Australia.
45'
Đội trưởng của nữ Myanmar Theingi Tun có đột phá rồi dứt điểm chéo góc nhưng lực sút quá nhẹ không làm khó thủ môn Lincoin.
40'
Các cô gái trẻ đến từ Australia chưa thể tìm được đường vào khung thành của ĐT nữ Myanmar.
33'
Các cầu thủ nữ Myanmar vẫn đang tổ chức phòng ngự kín kẽ trước sức tấn công của các cầu thủ U23 Australia.
26'
Đội bóng xứ sở chuột túi vẫn đang làm chủ thế trận, kiểm soát bóng nhiều hơn.
20'
Cơ hội hiếm hoi cho Myanmar trong vòng cấm đối phương, tuy nhiên các hậu vệ to cao của U23 Australia kịp thời hóa giải.
15'
Lại là Jancevski với pha đá phạt đưa bóng đi lập bập khiến thủ môn Nyein Myo cần tới hai nhịp với làm chủ tình hình.
13'
Jancevski bên phía U23 Australia có pha dứt điểm rất đẹp mắt từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn Nyein Myo vất vả đẩy bóng chịu phạt góc.
6'
Sóng gió trước khung thành nữ Myanmar từ quả đá phạt góc của U23 Australia. Ngay sau đó đội bóng áo đỏ có câu trả lời nhưng cú sút xa thiếu chính xác.
20h00
Trọng tài chính người Nhật Bản Yoshimi thổi còi cho trận chung kết AFF Cup nữ 2025 được bắt đầu.
19h53
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
19h40
Cầu thủ hai đội đang khởi động trước trận đấu.
Đội hình xuất phát nữ Myanmar vs U23 Australia
18h30
Nhận định trước trận
Đội tuyển nữ Myanmar và U23 nữ Australia đã viết nên hành trình đầy kịch tính để góp mặt ở chung kết giải vô địch Đông Nam Á 2025. Nếu như Myanmar gây bất ngờ lớn khi lần lượt vượt qua Thái Lan, Philippines và đặc biệt là U23 Australia ngay từ vòng bảng, thì đại diện xứ Chuột túi sau cú vấp ngã ban đầu đã vùng dậy mạnh mẽ.
Với sự điều chỉnh chiến thuật hợp lý của HLV Joe Palatsides, U23 Australia thắng liền ba trận, trong đó có chiến thắng thuyết phục trước tuyển nữ Việt Nam để tiến vào trận cuối cùng.
Cuộc tái ngộ ở chung kết hứa hẹn đầy hấp dẫn. Dù từng đánh bại Australia, Myanmar khó lòng lặp lại kịch bản đó bởi đối thủ đã khắc phục điểm yếu không chiến, tận dụng triệt để lợi thế thể hình và lối chơi kỷ luật.
Muốn mơ đến ngôi vô địch, thầy trò HLV Tetsuro Uki cần giải bài toán phòng ngự bóng bổng và tận dụng tối đa những cơ hội hiếm hoi.