Thua ở bán kết, tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan gặp lại nhau trong trận tranh HCĐ tại giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025. Dù không hoàn thành mục tiêu vào chung kết, nhưng phía trước hai đội là trận đấu quan trọng, không chỉ là danh hiệu, mà còn là sự khẳng định về sức mạnh trước đối thủ được xem là kình địch của nhau.

Trước khi tái đấu Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam thua trận đầu tiên tại giải khi đối đầu với U23 Australia (1-2). Đó là trận đấu mà đoàn quân của HLV Mai Đức Chung dù thi đấu rất nỗ lực nhưng gần như bất lực vì kém đối thủ rất nhiều về thể hình, thể lực. Thậm chí đội chủ nhà còn sớm phải nhận 2 bàn thua và chỉ rút ngắn tỉ số 1-2 ở những phút cuối cùng của trận đấu.

Tuyển nữ Việt Nam tự tin tiếp tục thắng Thái Lan. Ảnh: Đức Anh

HLV Mai Đức Chung thừa nhận tuyển nữ Việt Nam thua xứng đáng, và ngay sau trận đấu các cầu thủ phải trở lại với sự tập trung cao nhất, chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp Thái Lan.

"Ở bán kết, tuyển nữ Việt Nam thi đấu với 150% sức nhưng đối thủ quá mạnh. Dù hiệp hai chúng tôi chơi tốt hơn nhưng bóng đá là như vậy, có quyết tâm cao còn phụ thuộc vào nhiều mặt.

Chúng tôi còn trận tranh hạng ba, và hy vọng các cầu thủ mang hết sức ra chiến đấu với tinh thần cao nhất giành chiến thắng trước Thái Lan", HLV Mai Đức Chung nói.

Đánh giá về đối thủ Thái Lan – đội bóng mà tuyển nữ Việt Nam từng đánh bại 1-0 tại vòng bảng, HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh: “Sự tự tin là một phần, nhưng chúng ta phải rút kinh nghiệm từ các trận trước. Tôi chỉ rõ ưu, khuyết điểm cho các cầu thủ, và mong rằng ở trận đấu này đội hạn chế được sai sót để tiếp tục giành thắng lợi".

Tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan đều quá hiểu nhau. Trong suốt 10 năm qua, các cô gái Việt Nam chưa thua trận nào trước người Thái, và lần này đoàn quân của HLV Mai Đức Chung rất tự tin có thêm một chiến thắng khi tái đấu kình địch lớn nhất trong khu vực, giành HCĐ và quan trọng hơn là danh dự.

Trận tuyển nữ Việt Nam vs Thái Lan diễn ra vào lúc 16h30 ngày 19/8 trên SVĐ Lạch Tray, Hải Phòng. Trận chung kết giữa U23 Australia vs Myanmar diễn ra vào lúc 20h.

