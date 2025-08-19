Highlights nữ Việt Nam 3-1 Thái Lan:
Trận tranh hạng ba giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 giữa tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Thái Lan đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc. Ngay từ những phút đầu, Thái Lan bất ngờ nhập cuộc tự tin hơn, kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra áp lực đáng kể.
Tuy nhiên, sự kiên cường của các cô gái Việt Nam đã giúp thế trận dần cân bằng. Dù Huỳnh Như và Bích Thùy bỏ lỡ cơ hội ở phút 38, nhưng nỗ lực không ngừng nghỉ đã được đền đáp. Phút chính thức cuối cùng hiệp một, Hải Yến khống chế gọn gàng rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc, mở tỷ số.
Bước sang hiệp hai, ĐT Việt Nam duy trì thế trận chắc chắn và liên tiếp có bàn thắng. Phút 66, Huỳnh Như tận dụng sai lầm hàng thủ Thái Lan, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.
Chỉ 3 phút sau, Bích Thùy tung cú vô lê đẹp mắt sau đường chuyền của Thái Thị Thảo, giúp Việt Nam dẫn 3-0. Dù cuối trận Wirunya gỡ lại một bàn cho Thái Lan, nhưng chừng đó không đủ để xoay chuyển cục diện.
Chung cuộc, tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng 3-1, qua đó khép lại giải đấu với vị trí thứ ba xứng đáng, một lần nữa khẳng định bản lĩnh và sức mạnh của thầy trò HLV Mai Đức Chung.
Ghi bàn:
Việt Nam: Hải Yến (45'), Huỳnh Như (66'), Bích Thùy (68')
Thái Lan: Wirunya Kwenkasikum (87')
Đội hình thi đấu
Việt Nam: Kim Thanh, Diễm My, Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu, Trần Thị Duyên, Hải Linh, Thái Thị Thảo (Thanh Nhã 85'), Thu Thảo, Bích Thùy, Hải Yến (Vạn Sự 58'), Huỳnh Như (Trúc Hương 86')
Thái Lan: Pawarisa, Chatchawan Rodthong, Supapron, Natcha, Pluemjai Sontisawat, Thawanrat Promthongmee, Pichayatida, Karnjanathat Phomsri, Madison Casteen, Pinyaphat Klinklai, Janista Jinantuya.
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng ấn tượng 3-1 dành cho ĐT nữ Việt Nam, cùng tấm HC đồng Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025.
90'+3
Thanh Nhã có pha đi bóng tốc độ bên cánh phải khiến ba cầu thủ Thái Lan khốn khổ truy cản.
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
87'
ĐT Thái Lan có bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3
Từ quả phạt góc của nữ Thái Lan, cầu thủ vào sân thay người Wirunya Kwenkasikum chớp cơ hội dứt điểm đưa bóng đi chìm về góc xa khiến Kim Thanh không kịp phản xạ.
85'
HLV Mai Đức Chung rút Huỳnh Như và Thái Thị Thảo ra nghỉ để nhường chỗ cho Trúc Hương và Thanh Nhã. Thảo phải rời sân bằng cáng vì kiệt sức và căng cơ.
80'
ĐT Việt Nam bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng thứ 4, Huỳnh Như chơi quá đồng đội khi chuyền bóng để Nguyễn Thị Vạn không thể dứt điểm trong vòng cấm.
74'
Bị dẫn trước với cách biệt 3 bàn, ĐT Thái Lan cho thấy rõ tinh thần sa sút. Trong khi các cô gái Việt Nam duy trì trạng thái hưng phấn.
68'
Bích Thùy lên tiếng, 3-0 cho ĐT Việt Nam
Nguyễn Thị Vạn có quả tạt bóng vào vòng cấm loại bỏ toàn bộ hàng thủ Thái Lan, Bích Thùy xâm nhập vòng cấm rồi vung chân bắt vô-lê cháy lưới đội bóng xứ Chùa vàng.
66'
Huỳnh Như ghi bàn đầu tiên tại AFF Cup 2025
Thu Thảo có pha chọc khe tinh tế để Huỳnh Như băng lên dứt điểm bị thủ môn Pawarisa cản phá. Ngay lập tức tiền đạo đội trưởng của ĐT Việt Nam đá bồi dễ dàng vào lưới trống. Đây là pha lập công đầu tiên của tiền đạo này tại AFF Cup năm nay.
65'
ĐT Việt Nam tích cực sút xa với những pha kết thúc của Vạn Sự và Nguyễn Thị Vạn đều không trúng mục tiêu.
61'
Huỳnh Như làm tường để Nguyễn Thị Vạn dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi không trúng đích.
58'
HLV Mai Đức Chung rút tiền đạo Hải Yến ra nghỉ để nhường chỗ cho Ngân Thị Vạn Sự.
50'
Thái Thị Thảo quan sát thấy thủ môn Thái Lan lên cao, tiền vệ ĐT Việt Nam quyết định dứt điểm từ xa tiếc rằng bóng đi thiếu một chút chính xác.
47'
Madison Casteen chớp cơ hội xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm nhưng thủ môn Kim Thanh cản phá chính xác.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại sau 2 phút bù giờ, ĐT Việt Nam dẫn trước Thái Lan 1-0.
45'
Hải Yến mở tỷ số
Từ đường chuyền của đồng đội loại bỏ toàn bộ hàng thủ Thái Lan, tiền đạo Hải Yến băng xuống dứt điểm găm trái bóng vào góc thấp khiến thủ môn Pawarisa không thể cản phá.
39'
Chương Thị Kiều phất bóng dài cho Huỳnh Như, tiền đạo mang áo số 9 dứt điểm bị hậu vệ Thái Lan ngăn chặn. Bích Thùy tiếp ứng đá bồi nhưng cú sút đi quá hiền.
Ngay sau đó đến lượt Bích Thùy làm tường cho Thái Thị Thảo bắt vô-lê đẹp mắt từ ngoài vòng cấm. Quá đáng tiếc khi trái bóng đi hơi cao so với khung thành của Thái Lan.
35'
Hải Yến có pha qua người khéo léo bên cánh trái, Natcha kéo người lộ liễu khiến cầu thủ Thái Lan phải nhận thẻ vàng.
27'
Vẫn đang là một thế trận giằng co giữa hai đội, ĐT Việt Nam đang khá bế tắc trong việc tìm kiếm cơ hội dứt điểm về phía khung thành của thủ môn Pawarisa.
18'
Huỳnh Như đánh gót để Bích Thùy xâm nhập và bị ngã sau tác động của Madison Casteen. Tuy nhiên, trọng tài người Hàn Quốc xua tay, không có phạt đền cho ĐT Việt Nam. VAR cũng không vào cuộc trong tình huống này.
16'
Sau quãng thời gian đầu bị ép sân, các cô gái Việt Nam đang dần lấy lại thế trận và có những pha lên bóng đáp trả. Bích Thùy vừa có pha treo bóng điểm rơi tốt để Thái Thị Thảo băng vào đánh đầu vọt xà ngang đầy đáng tiếc.
7'
Huỳnh Như đột phá từ cánh trái, tuy nhiên hai cầu thủ Thái Lan áp sát ngăn tiền đạo Việt Nam có thể dứt điểm.
5'
Đội bóng xứ sở Chùa vàng đang có sự khởi đầu hứng khởi, chủ động gây sức ép liên tục từ đầu trận.
2'
Sau tình huống đá phạt góc của nữ Thái Lan, thủ môn Kim Thanh đã phải sớm trổ tài khi cản phá cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm của đối thủ.
16h30
Trọng tài chính người Hàn Quốc thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
16h25
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Trận này, cả hai đội đều được mặc trang phục truyền thống, ĐT Việt Nam mặc quần áo màu đỏ, còn ĐT Thái Lan mặc quần áo màu xanh.
16h10
Cầu thủ hai đội tuyển ra sân khởi động trước trận đấu.
Đội hình xuất phát của ĐT nữ Việt Nam
Danh sách thi đấu nữ Việt Nam vs Thái Lan
Nhận định trước trận
ĐT nữ Việt Nam thua U23 Australia với tỷ số 1-2 tại bán kết Giải vô địch Đông Nam Á 2025. Mặc dù rất nỗ lực, nhưng trước đối thủ có thể hình vượt trội và lối chơi hiện đại, các học trò của HLV Mai Đức Chung đã sớm nhận hai bàn thua trong hiệp một. Dù chỉ gỡ được một bàn ở cuối trận, thất bại này buộc tuyển nữ Việt Nam phải bước vào trận tranh huy chương đồng.
Đối thủ của chúng ta sẽ là Thái Lan - một cái tên quen thuộc từng chạm trán ở vòng bảng. Cả hai đội đều hiểu rõ lối chơi của nhau, khiến trận đấu sắp tới hứa hẹn nhiều kịch tính.
Khả năng ghi bàn tiếp tục là điểm yếu lớn của đội tuyển nữ Việt Nam, bởi nếu tận dụng cơ hội tốt hơn trước Australia, kết quả có thể đã khác. Trong khi đó, Thái Lan cũng bộc lộ những hạn chế trong trận bán kết gặp Myanmar. Đây sẽ là cơ hội để HLV Mai Đức Chung và các học trò nghiên cứu và tìm cách khai thác.
Việc giành được huy chương đồng hay không sẽ phụ thuộc vào việc các cô gái của chúng ta có thể tận dụng tốt những cơ hội của mình hay không.