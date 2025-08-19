Trực tiếp bóng đá nữ Myanmar vs U23 Australia: Ngôi hậu Đông Nam Á vẫy gọi Trực tiếp bóng đá nữ Myanmar vs U23 Australia, thuộc khuôn khổ trận chung kết Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, hôm nay 19/8/2025.

Highlights nữ Việt Nam 3-1 Thái Lan:

Trận tranh hạng ba giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 giữa tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Thái Lan đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc. Ngay từ những phút đầu, Thái Lan bất ngờ nhập cuộc tự tin hơn, kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra áp lực đáng kể.

Tuy nhiên, sự kiên cường của các cô gái Việt Nam đã giúp thế trận dần cân bằng. Dù Huỳnh Như và Bích Thùy bỏ lỡ cơ hội ở phút 38, nhưng nỗ lực không ngừng nghỉ đã được đền đáp. Phút chính thức cuối cùng hiệp một, Hải Yến khống chế gọn gàng rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc, mở tỷ số.

Các đồng đội ăn mừng bàn thắng đầy cảm xúc của Huỳnh Như - Ảnh: Đức Anh

Bước sang hiệp hai, ĐT Việt Nam duy trì thế trận chắc chắn và liên tiếp có bàn thắng. Phút 66, Huỳnh Như tận dụng sai lầm hàng thủ Thái Lan, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Chỉ 3 phút sau, Bích Thùy tung cú vô lê đẹp mắt sau đường chuyền của Thái Thị Thảo, giúp Việt Nam dẫn 3-0. Dù cuối trận Wirunya gỡ lại một bàn cho Thái Lan, nhưng chừng đó không đủ để xoay chuyển cục diện.

Chung cuộc, tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng 3-1, qua đó khép lại giải đấu với vị trí thứ ba xứng đáng, một lần nữa khẳng định bản lĩnh và sức mạnh của thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Ghi bàn:

Việt Nam: Hải Yến (45'), Huỳnh Như (66'), Bích Thùy (68')

Thái Lan: Wirunya Kwenkasikum (87')

Đội hình thi đấu

Việt Nam: Kim Thanh, Diễm My, Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu, Trần Thị Duyên, Hải Linh, Thái Thị Thảo (Thanh Nhã 85'), Thu Thảo, Bích Thùy, Hải Yến (Vạn Sự 58'), Huỳnh Như (Trúc Hương 86')

Thái Lan: Pawarisa, Chatchawan Rodthong, Supapron, Natcha, Pluemjai Sontisawat, Thawanrat Promthongmee, Pichayatida, Karnjanathat Phomsri, Madison Casteen, Pinyaphat Klinklai, Janista Jinantuya.