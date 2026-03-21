Trận chung kết Asian Cup nữ 2026 khép lại với khoảnh khắc thiên tài của Maika Hamano, giúp Nhật Bản giành chiến thắng tối thiểu trước chủ nhà Australia và lên ngôi vô địch đầy kịch tính.

Australia nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm tạo ra sức ép lớn. Ngay phút thứ 2, Mary Fowler phối hợp với Caitlin Foord và Sam Kerr tạo ra cơ hội nguy hiểm, nhưng thủ môn Yamashita đã xuất sắc cản phá. Ít phút sau, Foord có cơ hội đối mặt nhưng vẫn không thể đánh bại người gác đền của Nhật Bản.

Nữ Nhật Bản lần thứ ba vô địch châu Á - Ảnh: AFC

Trong thế bị ép sân, Nhật Bản bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút 17. Từ khoảng trống hiếm hoi ngoài vòng cấm, Hamano xoay người tung cú sút đẹp mắt, đưa bóng găm vào góc xa khiến thủ môn Arnold hoàn toàn bất lực.

Sau bàn thắng, Nhật Bản dần lấy lại thế trận và kiểm soát tốt hơn, dù vẫn có những khoảnh khắc thót tim khi hàng thủ thiếu tập trung. Sang hiệp hai, Australia dồn toàn lực tấn công nhưng vấp phải hàng phòng ngự kiên cường của đối thủ.

Những phút cuối chứng kiến sức ép nghẹt thở từ đội chủ nhà, song Yamashita tiếp tục tỏa sáng với nhiều pha cứu thua quan trọng, giúp Nhật Bản bảo toàn chiến thắng.

Đây là lần thứ ba Nhật Bản vô địch châu Á, sau các năm 2014 và 2018, đều trước chính Australia và cùng giành chiến thắng với tỷ số 1-0 ở chung kết. Những "nữ Samurai xanh" lên ngôi khi mà chỉ để lọt lưới đúng một bàn, trong trận bán kết với Hàn Quốc.