Thầy trò HLV Mai Đức Chung cất cánh từ Perth lúc 10h00 sáng 12/3 (giờ địa phương). Chuyến bay dự kiến hạ cánh tại TP.HCM vào lúc 15h45 cùng ngày. Sau đó, nhóm các thành viên phía Bắc của đội tuyển tiếp tục nối chuyến bay ra Hà Nội và hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài lúc 22h35 tối 12/3.

Sau khi trở về nước, các cầu thủ trở lại CLB để tiếp tục tập luyện và thi đấu, đồng thời hướng tới những nhiệm vụ quốc tế tiếp theo của bóng đá nữ Việt Nam trong năm 2026.

Tuyển nữ Việt Nam kết thúc hành trình tại VCK Asian Cup nữ 2026. Ảnh: VFF

Tại VCK Asian Cup nữ 2026, tuyển nữ Việt Nam thắng trận ra quân trước Ấn Độ với tỉ số 2-1, nhưng sau đó để thua đáng tiếc Đài Loan (TQ) 0-1. Ở lượt trận cuối vòng bảng, trước đối thủ rất mạnh là Nhật Bản, các cô gái Việt Nam thúc thủ 0-4.

Việc không thể vào tứ kết để chinh phục tấm vé dự World Cup khiến các thành viên tuyển nữ Việt Nam rất buồn. Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung khẳng định các học trò của mình luôn chiến đấu hết sức, thể hiện tinh thần thi đấu không từ bỏ. Tuyển nữ Việt Nam đang trong giai đoạn trẻ hoá lực lượng, vì thế không đạt được thành tích như mong muốn, nhưng là sự chuẩn bị quan trọng cho các mục tiêu trong tương lai.

Với cá nhân HLV Mai Đức Chung, VCK Asian Cup 2026 là giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp cầm quân của ông. Sau khi về nước, HLV Mai Đức Chung có cuộc làm việc với VFF về việc bàn giao các công việc cho người mới lên thay.

