“Thể thao, đặc biệt là bóng đá, luôn có thắng có thua. Là HLV trưởng, tôi phải chịu trách nhiệm về thành tích của đội. Khi thua thì tôi càng phải nhận lỗi nhiều hơn. Chúng ta có lúc gặp đối thủ vừa sức, có lúc gặp đối thủ mạnh hơn. Trong bóng đá, điều đó là bình thường. Ai cũng mong muốn chiến thắng, nhưng khi không đạt được thì chúng ta phải chấp nhận và tiếp tục cố gắng”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ sau trận tuyển nữ Việt Nam thua Nhật Bản 0-4.

"Nhật Bản có trình độ rất cao, thứ hạng vượt trội so với chúng ta. Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam nỗ lực hết sức. Với những gì các cầu thủ thể hiện hôm nay, tôi nghĩ đó cũng là điều rất đáng ghi nhận. Chúng ta phải tiếp tục làm việc và phấn đấu nhiều hơn, đặc biệt là phát triển bóng đá trẻ", HLV Mai Đức Chung nói thêm.

Tuyển nữ Việt Nam bất lực trước đối thủ quá mạnh.

“Trận trước chúng tôi mất nhiều sức do thi đấu dưới thời tiết nắng nóng. Sang hiệp 2 của trận này, thể lực của các cầu thủ giảm xuống nên cường độ hoạt động không còn tốt như hiệp 1. Trong hiệp 1, phải sau hơn 20 phút chúng tôi mới để thủng lưới. Nhưng sang hiệp 2, khi thể lực giảm, đội bạn khai thác trung lộ và hai biên rất nhiều với các pha bật tường và tạt bóng vào trong, nên chúng tôi gặp nhiều khó khăn để theo kịp”, HLV Mai Đức Chung lý giải về trận thua đậm Nhật Bản.

“Phải nói rằng khu vực Đông Nam Á và cả châu Á, bóng đá nữ phát triển rất mạnh mẽ. Ở Đông Nam Á có Việt Nam, Philippines và nhiều đội bóng đầu tư, quan tâm đến bóng đá nữ nhiều hơn. Ngoài ra, các quốc gia ở châu Á như Iran, Uzbekistan… cũng đang chú trọng phát triển bóng đá nữ. Các lãnh đạo của AFC rất quan tâm để thúc đẩy phong trào bóng đá nữ trong khu vực, đưa bóng đá nữ phát triển lên tầm cao mới”, thuyền trưởng tuyển nữ Việt Nam nhấn mạnh.

HLV Mai Đức Chung chia tay tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: S.N

Trước câu hỏi về tương lai của mình sau giải đấu, HLV Mai Đức Chung cho biết ông sẽ rút lui sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhường cơ hội cho người mới.

“Sau giải đấu lần này, tôi xin rút lui. Tôi rất vui khi sắp tới sẽ có người thay thế để tiếp tục dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam”, HLV Mai Đức Chung cho biết.

