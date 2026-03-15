Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển nữ Nhật Bản nhanh chóng dồn ép Philippines bằng những pha tấn công dồn dập. Khung thành của đội bóng Đông Nam Á liên tục bị đặt trong tình trạng báo động, nhưng thủ môn Meollo cùng hàng thủ đã thi đấu đầy nỗ lực để cản phá nhiều cơ hội nguy hiểm.

Trong phần lớn hiệp một, Philippines kiên cường chống đỡ và khiến đối thủ gặp khó trong khâu dứt điểm. Tuy nhiên, bước ngoặt đã đến đúng phút 45 khi Nhật Bản khai thông thế bế tắc từ một tình huống phạt góc. Tanaka bật cao đánh đầu cận thành, đánh bại Meollo để mở tỷ số.

Nữ Nhật Bản 'out trình' Philippines - Ảnh: AFC

Chưa kịp ổn định lại thế trận, Philippines tiếp tục nhận thêm bàn thua ở phút bù giờ thứ ba của hiệp một. Từ một pha phạt góc khác, trung vệ Koga đánh đầu đầy uy lực nhân đôi cách biệt cho đội bóng xứ sở mặt trời mọc.

Sang hiệp hai, Philippines không còn duy trì được thể lực và thế trận phòng ngự chặt chẽ như trước. Nhật Bản tận dụng cơ hội để ghi thêm năm bàn thắng do công Chiba, Matsukubo, Tanikawa, Ueki và cú đúp của Koga.

Chiến thắng 7-0 giúp Nhật Bản giành vé dự World Cup nữ 2027 và tiến vào bán kết giải châu Á gặp Hàn Quốc. Cặp bán kết còn lại là màn so tài giữa chủ nhà Australia và Trung Quốc.

Trong khi đó, dù thảm bại nhưng các cô gái Philippines vẫn còn cơ hội giành vé đi World Cup ở trận play-off với nữ Uzbekistan - đội thua Hàn Quốc 0-6 ở bán kết. Nếu thua trận đấu này, ĐKVĐ SEA Games còn trận play-off liên lục địa.

Ghi bàn: Tanaka 45', Koga 45+3' 76', Chiba 65', Matsukubo 67', Tanikawa 86', Ueki 90'

Đội hình xuất phát:

Nhật Bản: Hirao, Shimizu, Minami, Koga, Moriya, Miyazawa, Hasegawa, Fujino, Hayashi, Seike, Tanaka

Philippines: N.Meollo, M.Cesar, J.Cowart, H.Long, K.Hawkinson, J.Sawicki, J.Curran, I.Pasion, A.Markey, A.Pino, M.Ramirez