ĐT nữ Hàn Quốc vượt qua Trung Quốc trong trận tranh HCĐ bóng đá nữ ASIAD 2026 bằng chiến thắng tối thiểu 1-0. Bàn thắng sớm giúp đội bóng xứ Kim chi bảo vệ thành quả trước sức ép lớn.

Trận tranh HCĐ môn bóng đá nữ ASIAD 2026 sớm diễn ra căng thẳng khi hai đội vốn có nhiều lần đối đầu cân bằng trong thời gian gần đây.

Hàn Quốc nhập cuộc đầy chủ động và nhanh chóng tạo ra khác biệt. Ngay phút thứ 4, từ tình huống phòng ngự không tốt của Trung Quốc, Noh Jin Young tận dụng cơ hội đánh đầu cận thành chính xác, đưa đội bóng áo đỏ vượt lên dẫn trước.

ĐT nữ Hàn Quốc giành HCĐ ASIAD 20 - Ảnh: FK

Sau bàn thua, Trung Quốc lập tức đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Đội bóng chủ nhà tạo ra một số cơ hội đáng chú ý nhưng lại thiếu chính xác trong những pha xử lý cuối cùng. Shao Zi Qin có thời cơ thuận lợi trong vòng cấm nhưng lại dứt điểm đưa bóng đi vọt xà.

Bước sang hiệp hai, Trung Quốc tiếp tục gia tăng sức ép và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Shao Zi Qin có pha đánh đầu cận thành nhưng không thể đánh bại thủ môn Kim Kyeong Hee, trong khi Wang Shuang kém may mắn khi cú dứt điểm của cô bị xà ngang từ chối.

Trong những phút cuối, Trung Quốc càng nôn nóng trong việc tìm bàn gỡ, còn Hàn Quốc chủ động lùi sâu phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Dù không thể ghi thêm bàn, Hàn Quốc vẫn bảo toàn thành công lợi thế mong manh để giành chiến thắng 1-0 và tấm HCĐ bóng đá nữ ASIAD 2026.

Ghi bàn: Noh Jin Young (4')

Đội hình xuất phát

ĐT Trung Quốc: Xiao Zi Tong, Chen Quiao Zhou, Wu Hai Yan, Wang Shuang, Yao Wei, Wang Yan Wen, Li Qing Tong, Wang Ai Fang, Zhang Rui, Zhang Chengxue, Shao Zi Qin

ĐT Hàn Quốc: Kim Kyeong Hee, Noh Jin Young, Ko Yoo Jin, Son Hwa Yeon, Ji So Yun, Choe Yuri, Jung Min Young, Sang Sel Gi, Kim Min Ji, Kim Hey Ri, Choo Hyo Joo