Highlights Nữ Malaysia 0-3 Nữ Myanmar:

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cô gái Myanmar lập tức dồn ép Malaysia nghẹt thở và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Dù phải chống đỡ liên tục, thủ môn Azurin cùng hàng thủ Malaysia vẫn kiên cường giữ sạch lưới trong hơn nửa hiệp đầu.

Nữ Myanmar thắng trận thứ hai liên tiếp, sau 3 điểm bất ngờ trước Philippines - Ảnh: Asean Football

Tuy nhiên, sức ép lớn khiến Malaysia không thể đứng vững quá lâu. Phút 27, San Thaw Thaw mở tỷ số sau một pha phối hợp sắc bén. Đến phút 35, May Htet Lu nhân đôi cách biệt bằng tình huống phản công mẫu mực, đưa Myanmar chiếm lợi thế lớn trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp hai, Myanmar chủ động giảm nhịp độ nhưng vẫn hoàn toàn kiểm soát thế trận. Phút 65, Win Theingi Tun ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0, dập tắt mọi hy vọng của Malaysia.

Thắng lợi này giúp Myanmar có 6 điểm sau hai lượt trận, tạm thời dẫn đầu bảng B bóng đá nữ SEA Games, nhiều hơn tuyển nữ Việt Nam 3 điểm. Lúc 18h30 tối nay, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ chạm trán Philippines trong trận đấu quan trọng quyết định cục diện cuộc đua vào bán kết.

Ghi bàn: San Thaw Thaw 27', May Htet Lu 35', Win Theingi Tun 65'

Đội hình xuất phát:

Malaysia: Azurin, Jaciah, Eusvewana, Nurfaizah, Adrienna, Tegen, Hadfina, Amirah, Henrietta, Ainsyah, Lyana

Myanmar: Myo Mya Mya Nyein, May Thet Mon Myint, Phyu Phwe, Zune Yu Ya Oo, Phyu Phyu Win, Hnin Pwint Aye, San Thaw Thaw, Shwe Yee Tun, May Htet Lu, Khin Marlar Tun, Win Theingi Tun