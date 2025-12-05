Kết quả bóng đá Nam SEA Games 33

NGÀY GIỜ BẢNG TRẬN ĐẤU TRỰC TIẾP
3/12 16h00 B Lào 1-2 Việt Nam VTV2, FPT Play
19h00 A Đông Timor 1-6 Thái Lan VTV Cần Thơ, FPT Play
5/12 18h00 C Myanmar vs Philippines
6/12 16h00 B Malaysia vs Lào

19h00

 A Singapore vs Đông Timor
8/12 18h00 C Philippines vs Indonesia
11/12 16h00 B Việt Nam vs Malaysia  
16h00 A Thái Lan vs Campuchia

12/12

 19h00 C Indonesia vs Myanmar
15/12 15h30 Bán kết 1  
20h00 Bán kết 2  
18/12 15h30 Tranh hạng 3 - HCĐ  
19h30 Chung kết - HCV  

bong da nam sea games 33.jpg
U22 Việt Nam gặp U22 Lào và U22 Malaysia ở vòng bảng - Ảnh: VFF