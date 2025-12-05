ĐT futsal nam Việt Nam bước vào SEA Games 33 với lịch thi đấu dày đặc và mục tiêu khẳng định vị thế trước loạt đối thủ mạnh trong khu vực.
Kết quả bóng đá Nam SEA Games 33
|NGÀY
|GIỜ
|BẢNG
|TRẬN ĐẤU
|TRỰC TIẾP
|3/12
|16h00
|B
|Lào 1-2 Việt Nam
|VTV2, FPT Play
|19h00
|A
|Đông Timor 1-6 Thái Lan
|VTV Cần Thơ, FPT Play
|5/12
|18h00
|C
|Myanmar vs Philippines
|6/12
|16h00
|B
|Malaysia vs Lào
|
19h00
|A
|Singapore vs Đông Timor
|8/12
|18h00
|C
|Philippines vs Indonesia
|11/12
|16h00
|B
|Việt Nam vs Malaysia
|16h00
|A
|Thái Lan vs Campuchia
|
12/12
|19h00
|C
|Indonesia vs Myanmar
|15/12
|15h30
|Bán kết 1
|20h00
|Bán kết 2
|18/12
|15h30
|Tranh hạng 3 - HCĐ
|19h30
|Chung kết - HCV
ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam bắt đầu hành trình SEA Games 33 bằng trận mở màn gặp Myanmar, hướng đến mục tiêu giành tấm HCV lịch sử tại đấu trường khu vực.
ĐT bóng chuyền nam Việt Nam sẽ mở màn SEA Games 33 bằng trận gặp Lào ngày 13/12, hướng đến mục tiêu giành huy chương tại kỳ đại hội năm nay.
