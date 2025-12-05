ĐT nữ Myanmar bước vào trận ra quân với quyết tâm cao và sớm tạo được lợi thế. Ngay phút thứ 5, San Thaw Thaw thực hiện pha tạt bóng sớm bên cánh phải khiến hàng thủ Philippines rối loạn, tạo điều kiện để Win Theingi Tun tung cú sút chìm hiểm hóc mở tỷ số.

Sau bàn thua, Nữ Philippines dâng cao đội hình nhưng các pha tấn công thường thiếu chính xác hoặc bị Myanmar hóa giải.

ĐT nữ Myanmar gây bất ngờ khi đánh bại Philippines có nhiều cầu thủ nhập tịch - Ảnh: Asean Football

Nửa cuối hiệp 1, các cô gái Philippines bắt đầu gia tăng sức ép với hàng loạt tình huống phạt góc nguy hiểm. Tuy nhiên, khả năng dứt điểm của Defazio và Serrano vẫn không đủ sắc sảo. Nữ Myanmar một lần đưa bóng vào lưới ở phút 41 nhưng không được công nhận do phạm lỗi.

Sang hiệp 2, Philippines tiếp tục đẩy mạnh tấn công và được đền đáp ở phút 69, khi thủ môn Myo Mya xử lý lỗi để Ramirez băng vào đá bồi gỡ hòa 1-1. Những tưởng Philippines sẽ hoàn toàn chiếm thế thượng phong thì Myanmar bất ngờ vùng lên mạnh mẽ.

Phút 89, Myat Noe Khin xuống biên phải rồi tạt bóng chuẩn xác để May Htet Lu đánh đầu cận thành, ấn định chiến thắng 2-1 quý giá.

Giành 3 điểm đầu tiên, Myanmar tạm dẫn đầu bảng B, trong khi Philippines nuối tiếc vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong suốt trận đấu.

Sau đây ba ngày (8/12), đội bóng vô địch Đông Nam Á 2022 sẽ chạm trán tuyển nữ Việt Nam - ĐKVĐ bóng đá nữ SEA Games.