Các cầu thủ nữ Việt Nam đang kiểm soát cuộc chơi nhưng hơi vội vàng trong các pha xử lý cuối cùng.

Bên kia chiến tuyến, Philippines vừa có cơ hội ngon ăn của Pino nhưng cú đá trong vòng cấm đi vọt xà.