Đội hình ra sân ra sân

Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Kim Yên, Diễm My, Trúc Hương, Hải Linh, Trần Duyên, Thanh Nhã, Vạn Sự, Bích Thùy, Thái Thị Thảo, Hải Yến.

Nữ Philippines: McDaniel, Long Moriah, Cesar, Cowart, Sawicky, Guy, Eggesvik, Beard, Pasion, Ramirez, Pino.

Bàn thắng: Ramirez 90'+4

591744178_1381480283765190_5531037229678294833_n.jpg
Nữ Việt Nam nhận bàn thua ở phút bù giờ - Ảnh: Quốc An

08/12/2025 | 20:32

Kết thúc

G7plMt2aMAAwH6h.jpg
Nữ Việt Nam thua cay đắng phút bù giờ - Ảnh: ASEAN Football
08/12/2025 | 20:22

90'+4

Bàn thắng (0-1, Ramirez): Sau tình huống phối hợp cố định, Carpio lao vào đánh đầu cận thành buộc thủ môn Kim Thanh đẩy ra. Ramirez ập vào đá bồi tung lưới nữ Việt Nam, khai thông bế tắc trận đấu.

594981698_689563760701272_6665910530722162260_n.jpg
594988015_753279000367246_6811217379400442251_n.jpg
Nữ Philippines ghi bàn ở phút 93 - Ảnh: Quốc An

08/12/2025 | 20:18

90'+2

Thanh Nhã đá bóng bật tay hậu vệ nữ Philippines trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài lắc đầu từ chối cho nữ Việt Nam hưởng phạt đền.

08/12/2025 | 20:17

90'

Hiệp hai có 5 phút bù giờ.

08/12/2025 | 20:08

81'

Vạn Sự dốc bóng tốc độ rồi thử vận may với cú tạc đạn từ xa, bóng bay quá cao so với khung thành.

592526094_1125193359469392_4972791827871494299_n.jpg
Nữ Việt Nam vẫn miệt mài tấn công - Ảnh: Quốc An
08/12/2025 | 20:00

73'

HLV Mai Đức Chung thực hiện một loạt thay đổi nhân sự, khi Trần Thị Thu, Minh Chuyên có mặt trên sân hòng tìm kiếm bàn thắng đầu tiên.

08/12/2025 | 19:53

65'

Cũng từ một pha đá phạt bóng bổng, đội trưởng nữ Philippines - Long đánh đầu uy hiếp cầu môn Kim Thanh.

08/12/2025 | 19:43

56'

Sau pha dứt điểm tầm xa của Huỳnh Như, Bích Thùy có cơ hội tuyệt vời xâm nhập vòng cấm kết thúc ở cự ly gần. Tuy nhiên, hậu vệ nữ Philippines lăn xả cản phá.

594471492_1580877973110745_6206378445214056636_n.jpg
Các cầu thủ nữ Việt Nam chưa có duyên ghi bàn - Ảnh: Quốc An
08/12/2025 | 19:36

48'

Bích Thùy lẻn xuống bên góc trái rồi tung cú đá căng đưa bóng bat sạt cột dọc.

08/12/2025 | 19:26

Kết thúc hiệp 1

596543524_1184516087215636_988625672140851926_n.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0 - Ảnh: VFF
08/12/2025 | 19:14

40'

Nhận thấy sự bế tắc trên hàng công, HLV Mai Đức Chung quyết định tung Huỳnh Như vào sân thay cho Trúc Hương.

08/12/2025 | 19:05

35'

Từ pha dàn xếp phạt góc, đội trưởng nữ Philippines - Long băng lên đánh đầu nhưng bóng đi nhẹ, thủ môn Kim Thanh dễ dàng hóa giải.

592096472_1527310148551409_6438313034642471416_n.jpg
Nữ Philippines tìm kiếm cơ hội từ các tình huống không chiến nhờ thể hình cao to - Ảnh: Quốc An
08/12/2025 | 19:00

30'

Nhận thấy thủ môn nữ Philippines băng ra, Thái Thị Thảo thử vận may với cú đá từ rất xa. Tiếc rằng, bóng chưa đi trúng khung thành.

08/12/2025 | 18:53

20'

Các cầu thủ nữ Việt Nam đang đẩy đối thủ vào thế phòng ngự co cụm. Mặc dù vậy, chúng ta đang thiếu những pha phối hợp ở đoạn ngắn để tiến sát khung thành dứt điểm.

591989742_3159168140941716_2466089984389844713_n.jpg
Nữ Philippines phải phòng ngự co cụm - Ảnh: Quốc An
08/12/2025 | 18:44

14'

Các cầu thủ nữ Việt Nam đang kiểm soát cuộc chơi nhưng hơi vội vàng trong các pha xử lý cuối cùng.

Bên kia chiến tuyến, Philippines vừa có cơ hội ngon ăn của Pino nhưng cú đá trong vòng cấm đi vọt xà.

08/12/2025 | 18:44

11'

Bích Thùy có cơ hội tuyệt vời trong vòng cấm khi thủ môn McDaniel đã băng ra xa. Tuy nhiên, tình huống cứa lòng cuối cùng vẫn chưa thành bàn.

08/12/2025 | 18:37

6'

Đến lượt đội trưởng Hải Yến kết thúc căng chếch bên cánh phải nhưng bóng chưa đi vào khung thành.

592316798_1169312728704038_4793283676692925541_n.jpg
Các cầu thủ nữ áo đỏ lao lên tấn công phủ đầu - Ảnh: Quốc An
08/12/2025 | 18:33

3'

Bích Thùy tung cú sút xa quyết đoán từ khoảng cách hơn 30m, khiến thủ môn nữ Philippines vất vả cản phá.

08/12/2025 | 18:32

18h30

Trận đấu bắt đầu.

591723438_2371461949942615_7293856971755440915_n.jpg
597641591_26243350258606732_598283241047398501_n.jpg
Đội hình ra sân tuyển nữ Việt Nam - Ảnh: Quốc An

08/12/2025 | 18:16

18h

594318136_913018494489642_6924137962053436198_n.jpg
Ảnh: Quỳnh Phương
591793408_1139056514680686_5495769936934952954_n.jpg
Ảnh: Quốc An
591841224_1502339167646822_3731827272394110549_n.jpg
Các cầu thủ nữ Việt Nam khởi động trước trận - Ảnh: Quốc An
08/12/2025 | 17:51

17h30

596834995_1184450293888882_8328149174354849966_n.jpg
Đội hình tuyển nữ Việt Nam - Ảnh: VFF
596285614_1403354951803173_1434009975922118240_n.jpg
Đội hình tuyển nữ Philippines - Ảnh: PFF
08/12/2025 | 17:50

17h

G7ovAftbsAABGhH.jpg
G7oxCV6asAAXyTc.jpg
Các cầu thủ nữ Philippines xuống sân trước trận - Ảnh: PFF
08/12/2025 | 00:36

16h30

G7e0qKybUAA7QR0.jpg
G7fEsrBaIAAroGq.jpg
Trong khi đó, nữ Philippines thua Myanmar 1-2 trận mở màn - Ảnh: PFF
08/12/2025 | 00:35

16h

fb49beff de04 4941 8cb6 7bf807869e3b.jpg
1a7ec0c6 6c8f 4249 9a9b 0355513ebb76.jpg
Tuyển nữ Việt Nam đè bẹp Malaysia ngày ra quân - Ảnh: V.A
