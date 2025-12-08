Đội hình ra sân ra sân
Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Kim Yên, Diễm My, Trúc Hương, Hải Linh, Trần Duyên, Thanh Nhã, Vạn Sự, Bích Thùy, Thái Thị Thảo, Hải Yến.
Nữ Philippines: McDaniel, Long Moriah, Cesar, Cowart, Sawicky, Guy, Eggesvik, Beard, Pasion, Ramirez, Pino.
Bàn thắng: Ramirez 90'+4
Kết thúc
90'+4
Bàn thắng (0-1, Ramirez): Sau tình huống phối hợp cố định, Carpio lao vào đánh đầu cận thành buộc thủ môn Kim Thanh đẩy ra. Ramirez ập vào đá bồi tung lưới nữ Việt Nam, khai thông bế tắc trận đấu.
90'+2
Thanh Nhã đá bóng bật tay hậu vệ nữ Philippines trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài lắc đầu từ chối cho nữ Việt Nam hưởng phạt đền.
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
81'
Vạn Sự dốc bóng tốc độ rồi thử vận may với cú tạc đạn từ xa, bóng bay quá cao so với khung thành.
73'
HLV Mai Đức Chung thực hiện một loạt thay đổi nhân sự, khi Trần Thị Thu, Minh Chuyên có mặt trên sân hòng tìm kiếm bàn thắng đầu tiên.
65'
Cũng từ một pha đá phạt bóng bổng, đội trưởng nữ Philippines - Long đánh đầu uy hiếp cầu môn Kim Thanh.
56'
Sau pha dứt điểm tầm xa của Huỳnh Như, Bích Thùy có cơ hội tuyệt vời xâm nhập vòng cấm kết thúc ở cự ly gần. Tuy nhiên, hậu vệ nữ Philippines lăn xả cản phá.
48'
Bích Thùy lẻn xuống bên góc trái rồi tung cú đá căng đưa bóng bat sạt cột dọc.
Kết thúc hiệp 1
40'
Nhận thấy sự bế tắc trên hàng công, HLV Mai Đức Chung quyết định tung Huỳnh Như vào sân thay cho Trúc Hương.
35'
Từ pha dàn xếp phạt góc, đội trưởng nữ Philippines - Long băng lên đánh đầu nhưng bóng đi nhẹ, thủ môn Kim Thanh dễ dàng hóa giải.
30'
Nhận thấy thủ môn nữ Philippines băng ra, Thái Thị Thảo thử vận may với cú đá từ rất xa. Tiếc rằng, bóng chưa đi trúng khung thành.
20'
Các cầu thủ nữ Việt Nam đang đẩy đối thủ vào thế phòng ngự co cụm. Mặc dù vậy, chúng ta đang thiếu những pha phối hợp ở đoạn ngắn để tiến sát khung thành dứt điểm.
14'
Các cầu thủ nữ Việt Nam đang kiểm soát cuộc chơi nhưng hơi vội vàng trong các pha xử lý cuối cùng.
Bên kia chiến tuyến, Philippines vừa có cơ hội ngon ăn của Pino nhưng cú đá trong vòng cấm đi vọt xà.
11'
Bích Thùy có cơ hội tuyệt vời trong vòng cấm khi thủ môn McDaniel đã băng ra xa. Tuy nhiên, tình huống cứa lòng cuối cùng vẫn chưa thành bàn.
6'
Đến lượt đội trưởng Hải Yến kết thúc căng chếch bên cánh phải nhưng bóng chưa đi vào khung thành.
3'
Bích Thùy tung cú sút xa quyết đoán từ khoảng cách hơn 30m, khiến thủ môn nữ Philippines vất vả cản phá.
18h30
Trận đấu bắt đầu.