Video highlights tuyển nữ Việt Nam 7-0 nữ Malaysia (nguồn: FPT play)


Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn 

fb49beff de04 4941 8cb6 7bf807869e3b.jpg
Chiến thắng dễ dàng của tuyển nữ Việt Nam - Ảnh: V.A

Đội hình ra sân 

ĐT nữ Việt Nam: Khổng Hằng, Hải Yến, Thu Thương, Nguyễn Hoa, Trúc Hương, Hải Linh, Trần Duyên, Thanh Nhã, Vạn Sự, Bích Thùy, Cù Huỳnh Như.

ĐT nữ Malaysia: Ezza Ashikin, Juliana, Eusvewana, Nurfaizah, Haindee, Su Yin, Syafiqah, Amirah, Nurhadfina, Ainsyah, Lyana.

Bàn thắng: Hải Yến 4', 26', Bích Thùy 23', Hải Linh 32', Thái Thị Thảo 49', 59', 78'