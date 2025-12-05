Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 33: VietNamNet cập nhật toàn bộ lịch thi đấu môn bóng đá tại SEA Games 33 diễn ra từ ngày 9 đến 20/12/2025 tại Thái Lan.
Video highlights tuyển nữ Việt Nam 7-0 nữ Malaysia (nguồn: FPT play)
Đội hình ra sân
ĐT nữ Việt Nam: Khổng Hằng, Hải Yến, Thu Thương, Nguyễn Hoa, Trúc Hương, Hải Linh, Trần Duyên, Thanh Nhã, Vạn Sự, Bích Thùy, Cù Huỳnh Như.
ĐT nữ Malaysia: Ezza Ashikin, Juliana, Eusvewana, Nurfaizah, Haindee, Su Yin, Syafiqah, Amirah, Nurhadfina, Ainsyah, Lyana.
Bàn thắng: Hải Yến 4', 26', Bích Thùy 23', Hải Linh 32', Thái Thị Thảo 49', 59', 78'
Thái Thị Thảo lập hat-trick, đội trưởng Hải Yến cũng ghi cú đúp trong chiến thắng tưng bừng 7-0 của tuyển nữ Việt Nam trước nữ Malaysia, ở trận ra quân SEA Games 33.
