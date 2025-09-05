Ở trận ra quân mùa giải mới bóng đá nữ QG 2025, dù chỉ gặp TP.HCM II, nhưng HLV Đoàn Thị Kim Chi vẫn tung ra đội hình khá mạnh, với nhiều gương mặt kỳ cựu như thủ môn Thu Em, trung vệ Chương Thị Kiều, tiền vệ Phan Thị Trang…

TP.HCM I (áo vàng) chiến thắng dễ dàng ngày ra quân

Tuy vậy, TP.HCM I gặp khó trong các pha hãm thành bởi tinh thần đầy quyết tâm của TP.HCM II. Vì lẽ đó, dù tạo nhiều sức ép nhưng cũng phải đến phút 27, nhà ĐKVĐ mới có bàn khai thông thế bế tắc, nhờ công của Hồng Nhung, mở ra cơn mưa bàn thắng sau đó.

Phút 42, Kim Yên tung cú sút xa đẹp mắt nhân đôi cách biệt cho TP.HCM I.

Và trong vài phút còn lại của hiệp 1, TP.HCM II thêm 2 lần phải vào lưới nhặt bóng. Các cầu thủ lập công cho TP.HCM I lần lượt là Thu Thảo và Cù Thị Huỳnh Như.

Gặp 'gà nhà' TP.HCM II xem như là trận 'làm nóng' mùa giải mới cho các cô gái đương kim giữ cúp

Ngay đầu hiệp 2, TP.HCM I tiếp tục dội mưa gôn vào lưới TP.HCM II bằng cú cứa lòng đẹp mắt của Bảo Châu, nâng tỷ số lên 5-0.

Phút 73, Hồng Nhung đánh đầu đưa bóng bật chân Thanh Ngân của TP.HCM II đi vào lưới, nâng lên 6-0 cho TP.HCM I. Chiến thắng đậm đà 7-0 được ấn định cho nhà ĐKVĐ ở phút 86 sau pha lập công của K’Thủa.

KẾT QUẢ VÒNG 1:

Thái Nguyên T&T - Than KSVN: 2-2

Hà Nội - PP Hà Nam: 1-0

TP.HCM II - TP.HCM I: 0-7