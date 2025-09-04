Cầu thủ 'khổng lồ' ghi bàn, Nam Định thắng đậm tuyển Việt Nam
Tiền đạo người Anh có chiều cao 2m06 Kyle Hudlin ghi bàn, đóng góp vào chiến thắng 4-0 của CLB Thép Xanh Nam Định trước tuyển Việt Nam, chiều 4/9.
Ảnh: T.L
Tiền vệ Viktor Lê trải lòng sau trận thắng 2-0 của U23 Việt Nam trước U23 Bangladesh ở lượt trận mở màn bảng C vòng loại U23 châu Á 2026.
Trận giao hữu tuyển Việt Nam vs Thép Xanh Nam Định lúc 17h ngày 4/9 giúp HLV Kim Sang Sik đánh giá phong độ của các cầu thủ, nhằm chuẩn bị cho vòng loại cuối Asian Cup 2027.
U23 Việt Nam không quá vất vả đánh bại U23 Bangladesh tại vòng loại U23 châu Á 2026, nhưng màn trình diễn của các học trò HLV Kim Sang Sik thật khó làm vừa lòng.