Trong đợt tập trung FIFA Days tháng 9, tuyển Việt Nam có 2 trận giao hữu “làm nóng” trước khi trở lại chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 10.
"Quân xanh" đầu tiên của tuyển Việt Nam là Thép Xanh Nam Định. Trận giao hữu này được tổ chức trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF, lúc 17h ngày 4/9.
Do HLV Kim Sang Sik đang dẫn dắt U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2026, ĐTQG đang được giao cho trợ lý Đinh Hồng Vinh trực tiếp điều hành. 
Duy Mạnh cùng các tuyển thủ Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trước nhà ĐKVĐ V-League. Đội bóng thành Nam xuất phát với đội hình 100% ngoại binh.
Trong hiệp 1, Romulo ghi bàn sau pha phối hợp với Percy Tau, mở tỉ số cho Thép Xanh Nam Định.
Sang hiệp 2, tuyển Việt Nam thay hết đội hình, trong khi Thép Xanh Nam Định thay một vài vị trí chiến thuật, vẫn giữ đội hình "Tây" để chuẩn bị cho đấu trường quốc tế
Với dàn cầu thủ chất lượng, đặc biệt là ngoại binh, Thép Xanh Nam Định nhân đôi cách biệt với pha lập công của Mahmoud Eid. Sau đó HLV Vũ Hồng Việt tung Văn Kiên, Văn Đạt, Văn Vũ vào sân. Như vậy Tô Văn Vũ chính thức trở lại sau một thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương.
Tiền đạo người Anh Kyle Hudlin (cao 2m06) nâng tỉ số lên 3-0 cho Thép Xanh Nam Định.
Ở những phút cuối trận, Đình Sơn kiến tạo giúp Kelly Hublin đánh đầu ấn định chiến thắng 4-0 cho đoàn quân HLV Vũ Hồng Việt. Dù thua đậm nhưng tuyển Việt Nam có được màn cọ xát chất lượng chuẩn bị cho vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Ảnh: T.L