Với 2 pha lập công của Ngọc Mỹ và Viktor Lê, U23 Việt Nam thắng U23 Bangladesh 2-0, có sự khởi đầu thuận lợi tại vòng loại U23 châu Á 2026. Dù có trọn vẹn 3 điểm nhưng lối chơi của đoàn quân HLV Kim Sang Sik bộc lộ nhiều vấn đề.

Với đội hình chất lượng vừa vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025, không bất ngờ khi U23 Việt Nam sớm đẩy cao đội hình, giành quyền kiểm soát bóng và tạo ra nhiều cơ hội.

Dù vậy, cách chơi của U23 Việt Nam thiếu điểm nhấn và gặp bế tắc. Từ những pha phối hợp một chạm ở trung lộ đến những cú tạt bóng từ hai biên, các cầu thủ chủ nhà không thể tạo ra áp lực đủ lớn trước khung thành của thủ môn Ahmed.

U23 Việt Nam gặp nhiều bế tắc. Ảnh: Hải Hoàng

Điều đáng lo ngại nhất trong trận đấu này là việc U23 Việt Nam bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn hẳn. Chính HLV Kim Sang Sik và các cầu thủ sau trận cũng phải thừa nhận điều này. Họ không có được cảm giác thi đấu tốt nhất trong trận mở màn.

Gặp U23 Bangladesh đã mắc nhiều lỗi như vậy, U23 Việt Nam đối đầu với những đối thủ mạnh, chẳng hạn như U23 Yemen, sẽ phải làm sao để có một trận đấu đạt các mục tiêu đề ra?

Giới chuyên môn cho rằng U23 Việt Nam thiếu đi sự lạnh lùng, quyết đoán và bản năng "sát thủ" cần thiết trước khung thành đối phương. Tuy nhiên, công bằng mà nói, đây dường như là trận mà U23 Việt Nam chưa chơi hết khả năng, thậm chí có thể giấu bài.

Chỉ ở hiệp 2, HLV Kim Sang Sik mới tung những quân bài chủ lực như Viktor Lê, Văn Khang vào sân, giúp lối chơi có phần khởi sắc hơn.

HLV Kim Sang Sik có những điều chỉnh với U23 Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Chiến thắng 2-0 trước U23 Bangladesh giúp U23 Việt Nam có lợi thế cùng tâm lý tốt trước 2 trận còn lại gặp U23 Singapore và U23 Yemen. HLV Kim Sang Sik cho biết điều này quan trọng không kém là giành 3 điểm. Với các cầu thủ trẻ, họ cần phải có sự tự tin và tinh thần ổn định.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng tin rằng sau màn trình diễn chưa ổn ở trận ra quân, U23 Việt Nam sẽ khác khi gặp U23 Singapore, đặc biệt là trận quyết chiến với U23 Yemen ở trận cuối vòng bảng.

Trước mắt, ở trận gặp U23 Singapore, đây là cơ hội để Viktor Lê và các đồng đội thể hiện một bộ mặt tích cực hơn. So với U23 Bangladesh chơi rất chắc chắn, U23 Singapore (chủ yếu là lứa U20) được đánh giá là dễ đối phó. Khắc phục những hạn chế và làm tốt nhất trong khả năng của mình, U23 Việt Nam sẽ có được điều mình cần là chiến thắng đẹp.

