Cơn đau đầu với hàng công

Sau giải U23 Đông Nam Á, nhiều người trông đợi HLV Kim Sang Sik tìm được lời giải cho hàng công U23 Việt Nam, thay đổi bộ mặt tại vòng loại U23 châu Á.

Sở dĩ có những hy vọng là vì thời điểm U23 Việt Nam tập trung chuẩn bị tranh vé dự VCK U23 châu Á 2026 cũng là lúc mà dàn cầu thủ đã có các trận đấu “làm nóng” tại V-League.

U23 Việt Nam vẫn chưa cho thấy những cải thiện trong khả năng dứt điểm

Thế nhưng những gì diễn ra tại Việt Trì có phần hụt hẫng. Bởi lẽ, dù giành chiến thắng 2-0 trước U23 Bangladesh, hiệu suất ghi bàn của U23 Việt Nam vẫn chưa tương xứng với thế trận áp đảo trên sân Việt Trì.

Cơ hội được tạo ra nhiều, nhưng tỉ lệ chuyển hóa thành bàn thắng chưa được cải thiện, một phần vì đen đủi, tuy nhiên điểm mấu chốt vẫn nằm ở khả năng dứt điểm quá kém của các chân sút bên phía U23 Việt Nam.

Vấn đề mang tính hệ thống?

Việc U23 Việt Nam chưa thể cải thiện được khả năng dứt điểm không hoàn toàn do lỗi HLV Kim Sang Sik, bởi đây là vấn đề mang tính hệ thống của cả nền bóng đá, thay vì chuyện riêng từng đội hoặc phong độ các tiền đạo.

Điều này là rõ ràng, bởi nhìn từ tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup (thời điểm Nguyễn Xuân Son chưa xuất hiện), vấn đề thiếu hiệu quả của các chân sút đã có chứ chẳng phải tới lúc này.

Và điều này đang khiến ông Kim Sang Sik thực sự đau đầu

Đối với U23 Việt Nam, bài toán về sự hiệu quả càng trở nên phức tạp hơn khi các cầu thủ trẻ dù mang tiếng giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, được đánh giá tiềm năng, nhưng có vẻ như kỹ năng dứt điểm vẫn chưa hoàn thiện.

Bài toán mà HLV Kim Sang Sik đối mặt, ngoài vấn đề thiếu chân sút xuất sắc thực sự còn nằm ở lối chơi, U23 Việt Nam vẫn chưa thể cho thấy sự linh hoạt trong các pha dàn xếp tấn công, khá dễ bị bắt bài khi đối phương gia cố trung lộ hoặc thu hẹp không gian biên.

Khi hai vấn đề này cộng hưởng, hiệu suất ghi bàn của U23 Việt Nam gần như luôn bị kìm hãm trước các đối thủ ngang hoặc biết cách xây dựng lối chơi khoa học.

Các trận đấu còn lại của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á không quá đáng ngại và hoàn toàn có thể tiếp tục chiến thắng nên bài toán của HLV Kim Sang Sik ít nhiều có thêm... thời gian suy ngẫm.

Nhưng, xét về tính chiến lược có lẽ ông thầy người Hàn Quốc phải xử lý một cách tốt nhất vấn đề đang đối mặt ở 2 trận đấu tới, bởi cần hình thành cho các học trò thói quen chơi bóng hiệu quả, không chỉ kiểm soát mà còn biết cách định đoạt trận đấu.

Không giải quyết rốt ráo, hay chí ít phải cho thấy sự hiệu quả hơn, có thể U23 Việt Nam sẽ gặp khó ngay từ SEA Games vào cuối năm chứ chưa nói tới VCK giải U23 châu Á diễn ra ở Saudi Arabia diễn ra vào năm sau, một khi chúng ta giành vé.

Xem trực tiếp và trọn vẹn Bảng C - Vòng loại Giải Vô địch U23 Châu Á 2026 trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn