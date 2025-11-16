CLB Nữ TP.HCM bước vào trận đấu với sự tự tin cao và nhanh chóng tạo ra sức ép lớn ngay từ đầu. Phút thứ 8, từ pha làm tường của Thùy Trang, Phan Thị Trang tung cú sút xa uy lực nhưng bóng bị hậu vệ Lion City chặn lại.

Chỉ vài phút sau, Thu Thảo băng xuống biên phải rồi căng ngang sắc bén, song đồng đội lại không kịp băng vào dứt điểm.

Huỳnh Như và các đồng đội áp đảo Lion City - Ảnh: VFF

Đội khách đáp trả ở phút 16 khi Ami Takeuchi xử lý kỹ thuật trong vòng cấm trước khi dứt điểm, nhưng thủ môn Kim Thanh chơi chắc chắn để hóa giải. Nữ TP.HCM tiếp tục duy trì sức ép và phút 45+2 suýt có bàn mở tỷ số khi Huỳnh Như đá phạt thủ môn Shakira xuất sắc đổ người cản phá.

Hiệp hai chứng kiến sự chủ động hoàn toàn của đội chủ nhà. Cù Thị Huỳnh Như khiến cả sân tiếc nuối ở phút 59 khi cú sút hiểm bị cột dọc từ chối. Chín phút sau, Phan Thị Trang lại đưa bóng dội xà ngang sau đường chuyền như đặt từ biên phải.

Nữ TP.HCM thắng trận thứ hai liên tiếp tại AFC Women’s Champions League 2025/26 - Ảnh: VFF

Bước ngoặt đến ở phút 84, khi sự phối hợp không tốt của hàng thủ Lion City khiến bóng bất ngờ đi thẳng vào lưới, giúp nữ TP.HCM khai thông bế tắc. Trong thời gian bù giờ, K’Thua tỏa sáng với pha xử lý cá nhân ấn tượng, dứt điểm chéo góc ấn định chiến thắng 2-0.

Với kết quả này, nữ TP.HCM có trận thắng thứ hai liên tiếp, tiếp tục bám đuổi sát sao Melbourne City trong cuộc đua ngôi đầu bảng.

Ghi bàn:

Nữ TP.HCM: Bảo Châu 84', K'Thủa 90+3'

Đội hình thi đấu

Lion City: Shakira, Jia Xing, Umairah, Syazwan, Shibusawa, Khairunnisa, Dhaniyah (Dorcas 72’), Irsalina (Salleh 62’), Kitagawa, Raeka, Takeuchi.

TP.HCM: Kim Thanh, Gorman, Goodwill, Thu Thảo, Bảo Châu, Thuỳ Trang (Yoshida 39’; Hoài Lương 80’), Mason (Cù Thị Huỳnh Như 46’), Phan Thị Trang (K’Thủa 70’), Tuyết Ngân (Hồng Nhung 84’), Ouni (Kim Yến 46’), Huỳnh Như.