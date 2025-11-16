tuyen viet nam 3.jpg
Sau 1 ngày nghỉ ngơi và tập GYM tại khách sạn, tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên vào chiều 16/11 tại Vientiane, Lào.
Tiền đạo Xuân Son chứng minh mình có thể trạng tốt nhất, sẵn sàng đá trọn vẹn 90 phút trong trận gặp Lào sắp tới.
Sự trở lại của Xuân Son tạo nên hiệu ứng tích cực ở tuyển Việt Nam.
Bên hành lang trái, Văn Vĩ sẽ phải cạnh tranh suất đá chính với Quang Vinh.
Trong khi ở vị trí khung thành, Văn Lâm phải nỗ lực hơn nữa để ghi điểm với HLV Kim Sang Sik.
HLV Kim Sang Sik có trong tay lực lượng mạnh nhất, không cầu thủ nào gặp chấn thương. Nhà cầm quân cho các học trò luyện kỹ các bài tấn công, quyết tâm ghi nhiều bàn thắng trước Lào.
Tuyển Việt Nam có 3 buổi tập chính thức tại Lào.
Ở trận lượt đi, Tuấn Hải và các đồng đội giành chiến thắng 5-0.
"Những chiến binh sao vàng" tự tinh giành trọn 3 điểm ở trận lượt về, lúc 19h ngày 19/11.

Ảnh: VFF