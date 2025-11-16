Tuyển Việt Nam luyện 'chiêu tủ', quyết thắng đậm Lào
Tuyển Việt Nam hoàn thiện kỹ-chiến thuật, sẵn sàng cho trận gặp Lào tại vòng loại Asian Cup 2027 với mục tiêu giành trọn 3 điểm.
Ảnh: VFF
Tân binh Khổng Minh Gia Bảo đã rất bất ngờ khi được đàn anh Nguyễn Tiến Linh báo tin được triệu tập lên tuyển Việt Nam.
U22 Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước U22 Uzbekistan ở Panda Cup 2025. Kết quả không nuối tiếc, nhưng đáng buồn khi đội bóng của ông Kim Sang Sik vẫn chưa nhiều đổi khác.
Cập nhật bảng xếp hạng giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025 (Trung Quốc) - nơi có sự góp mặt của U22 Việt Nam, đầy đủ và chính xác nhất.