Được thi đấu trên sân nhà Thống Nhất, CLB Nữ TP.HCM thể hiện khát khao chiến thắng rõ rệt. Tuyết Ngân và Hoài Lương liên tục khiến khung thành đối phương chao đảo, song những cú dứt điểm của họ vẫn thiếu đi sự chính xác cần thiết.

Nữ TP.HCM ra quân thuận lợi tại AFC Champions League - Ảnh: Asean Football

Ở chiều ngược lại, Stallion Laguna cũng chứng minh họ không dễ bị bắt nạt khi nhiều lần buộc thủ môn Kim Thanh phải trổ tài.

Thế cân bằng chỉ được phá vỡ ở phút 58, khi đội trưởng Huỳnh Như thực hiện cú đá phạt hàng rào mẫu mực, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, khiến thủ môn CLB đến từ Philippines hoàn toàn bó tay.

Bàn thắng quý giá ấy cũng là điểm nhấn lớn nhất của trận đấu. Bởi trong quãng thời gian còn lại, Nữ TP.HCM thi đấu chắc chắn, bảo vệ thành quả và giành trọn 3 điểm đầu tiên tại AFC Champions League 2025/26.

Kết quả này không chỉ mang ý nghĩa khích lệ tinh thần, mà còn khẳng định vị thế đại diện duy nhất của Việt Nam ở đấu trường châu lục.