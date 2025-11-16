"Tôi rất bất ngờ khi biết mình được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Lào tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Sau trận gặp SHB Đà Nẵng ở V-League, khi đội CA TP.HCM di chuyển ra sân bay, anh Tiến Linh nhắn là có người ở trên Liên đoàn hỏi số điện thoại. Lúc đầu tôi còn tưởng là trêu, nhưng sau đó biết là sự thật thì rất vui, cảm giác rất hạnh phúc. Người đầu tiên tôi báo tin là bố. Bố mẹ chỉ cười và chúc mừng, thế là vui rồi", Khổng Minh Gia Bảo chia sẻ cảm xúc khi lần đầu được khoác áo tuyển Việt Nam.

Gia Bảo là gương mặt mới ở hàng phòng ngự tuyển Việt Nam.

Gia Bảo là một trong hai tân binh của tuyển Việt Nam ở đợt tập trung lần này (cùng với tiền đạo Việt Cường). Cầu thủ sinh năm 2000 và trưởng thành từ lò đào tạo của CAND. Anh trải qua những năm tháng thi đấu ở giải hạng Nhất, khoác áo Ninh Bình trước khi đầu quân cho Quảng Nam ở mùa giải 2024/25, đá 20 trận. Sau khi Quảng Nam giải thể, Gia Bảo được HLV Lê Huỳnh Đức chiêu mộ khoác áo CA TP.HCM mùa này.

"Tôi cảm ơn thầy Văn Sỹ Sơn rất là nhiều. Khi tôi chuyển đến CLB Quảng Nam, thầy Sơn trao cho tôi cơ hội được đá chính. Đó là bàn đạp giúp tôi được lên đội tuyển ngày hôm nay. Mục tiêu của em là có được cơ hội thể hiện mình nhiều nhất có thể", Gia Bảo cho biết.

Trung vệ cao 1m75 tiết lộ anh thần tượng Đình Trọng bởi đây là cầu thủ không có thể hình tốt nhưng nổi tiếng là "chuyên gia săn Tây". Còn ở tuyển Việt Nam hiện tại, Gia Bảo đánh giá rất cao Nguyễn Xuân Son.

"Rõ ràng anh Xuân Son là một cầu thủ đẳng cấp, được chứng minh ở V-League hay khi lên tuyển Việt Nam. Dù anh ấy mới trở lại nên có thể phong độ chưa phải là tốt nhất, nhưng được tập cùng với một Xuân Son giúp tôi học hỏi được rất nhiều", Gia Bảo khẳng định.

Chiều 16/1, tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Lào, chuẩn bị cho trận gặp đội chủ nhà vào lúc 19h ngày 19/11 trên SVĐ Quốc gia Lào. Ở lượt đi, thầy trò HLV Kim Sang Sik thắng 5-0.