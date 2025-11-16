Trận thua đáng tiếc

Ít tháng kể từ lần chạm trán gần nhất, U22 Việt Nam và U22 Uzbekistan tái đấu tại giải tứ hùng Panda Cup ở Trung Quốc. So với cuộc đọ sức trước đó, hai đội chỉ có vài điều chỉnh nhỏ về nhân sự, nhưng kết quả đã đổi khác.

Nếu trước đây U22 Việt Nam có trận hòa đầy nỗ lực trước đối thủ được xem là nền bóng đá trẻ phát triển nhanh bậc nhất châu Á thì lần này, đội bóng áo đỏ nhận thất bại sát nút 0-1.

U22 Việt Nam nhận thất bại với tỉ số tối thiểu trước U22 Uzbekistan

Về mặt thế trận, thất bại ấy không quá bất ngờ. U22 Uzbekistan vẫn cho thấy đẳng cấp vượt trội ở nhiều thời điểm, đặc biệt trong khả năng tổ chức tấn công và kiểm soát không gian. Đội bóng Trung Á tạo ra hàng loạt cơ hội rõ rệt, buộc U22 Việt Nam phải lùi sâu và phòng ngự một cách khá vất vả.

Tuy nhiên, điều đáng tiếc nhất lại nằm ở chỗ, U22 Việt Nam hoàn toàn có thể rời sân với ít nhất một trận hòa cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của mình. Đỉnh điểm là tình huống cuối trận, khi Ngọc Mỹ bật cao đánh đầu đưa bóng dội xà ngang trong sự tiếc nuối của người hâm mộ

Vì U22 chưa thắng được chính mình

Trận thua trước U22 Uzbekistan một lần nữa phơi bày những điểm yếu vốn đã “cũ kỹ” nhưng chưa được khắc phục triệt để của U22 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik.

Khả năng tạo đột biến ở tuyến giữa là thực sự rất thấp. U22 Việt Nam thiếu một cầu thủ có thể tung ra những đường chuyền có tính sát thương, mở ra cơ hội rõ ràng cho các chân sút, cho nên dẫn tới lối chơi tương đối đơn điệu, dễ bị bắt bài.

Điều đáng tiếc nhất là ở câu chuyện U22 Việt Nam chưa vượt lên chính mình

Trong khoảng nửa cuối hiệp 2, U22 Việt Nam cầm bóng khá nhiều. Nhưng việc kiểm soát bóng chỉ để chuyền ngang hoặc chuyền về khiến nhịp tấn công bị giảm mạnh. Các đường lên bóng thiếu tốc độ, thiếu ý tưởng khiến đối thủ dễ dàng áp sát, triệt tiêu các phương án tấn công khi chưa kịp hình thành.

Chất lượng dứt điểm cũng là vấn đề đáng bàn. Cả Thanh Nhàn lẫn Ngọc Mỹ đều có cơ hội tốt ở cuối trận, nhưng cú sút và đánh đầu đều thiếu độ chính xác cần thiết. Đây không phải lần đầu U22 Việt Nam phung phí các cơ hội quý giá, điều khiến đoàn quân của HLV Kim Sang Sik chưa thể bứt lên ở những trận đấu cân sức.

Thất bại trước U22 Uzbekistan không quá nặng nề bởi đây chỉ là giải giao hữu kiểm tra lực lượng, nhưng trận thua này nhắc lại một thực tế: U22 Việt Nam vẫn chưa thắng được chính mình, với những hạn chế chưa được cải thiện một cách rõ ràng bất chấp SEA Games và đặc biệt VCK U23 châu Á đã rất cận kề.