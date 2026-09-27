Video bóng đá Campuchia 1-0 Myanmar

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Trận đấu giữa Myanmar và Campuchia ở Division 2 FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra với tốc độ cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Cả hai đội đều nhập cuộc chủ động và liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

Myanmar tưởng như đã có bàn mở tỷ số từ rất sớm khi Hein Htet Aung đưa bóng vào lưới Campuchia ở phút thứ 3, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Chỉ ít phút sau, Campuchia đáp trả với cơ hội thuận lợi của Chanthea, nhưng tiền đạo này lại dứt điểm thiếu chính xác ở cự ly gần.

Campuchia bất ngờ đánh bại Myanmar - Ảnh: Asean Football

Trong phần còn lại của hiệp một, Myanmar lựa chọn lối chơi phản công nhanh và thường xuyên tung ra các pha dứt điểm, trong khi Campuchia kiểm soát bóng tốt hơn nhưng gặp khó khăn ở những tình huống xử lý cuối cùng. Hai đội bước vào giờ nghỉ mà không có bàn thắng.

Sang hiệp hai, thế trận tiếp tục diễn ra giằng co. Campuchia dần tạo được sức ép lớn hơn và liên tục tổ chức tấn công, nhưng hàng công đội khách vẫn thiếu sự chính xác để xuyên thủng mành lưới Myanmar.

Khi trận đấu tưởng như khép lại với tỷ số hòa, bước ngoặt xuất hiện ở phút 90+4. Sau tình huống di chuyển thu hút hàng thủ đối phương của Nieto, Kakada nhận bóng trong tư thế thuận lợi rồi tung cú sút hiểm hóc, đánh bại thủ môn Myanmar.

Lào thua đậm Hong Kong (TQ) - Ảnh: Asean Football

Dù trọng tài cho tới 10 phút bù giờ, Myanmar không thể tìm được bàn gỡ. Chiến thắng kịch tính giúp Campuchia giành trọn 3 điểm, đồng thời vượt qua Myanmar để chiếm ngôi đầu bảng B Division 2 FIFA ASEAN Cup 2026.

Ở trận đấu thuộc bảng A trước đó, chủ nhà Hong Kong (Trung Quốc) dễ dàng đánh bại các cầu thủ Lào với tỷ số 4-0.

Xếp hạng bảng A

Xếp hạng bảng B

Ghi bàn: Kakada 90+4'

Đội hình xuất phát

Campuchia: Soksela Keo, Sareth, Sor, Ose, Chheng, Nhean, Bong, Ogawa, Fernandes, Sieng, Nieto

Myanmar: Aung Zin Nyi Nyi, Min Zwe Khant, Kyaw Soe Moe, Hein Zeyar Lin, Khant Myat Phone, 20Khant Myat Kaung, Kyaw Oo, Aung Wai Lin, Hein Htet Aung, Than Paing, Win Naing Tun