Đội hình ra sân
Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Thu Thương, Nguyễn Thị Hoa, Thái Thị Thảo, Diễm My, Dương Thi Vân, Huỳnh Như, Bích Thùy, Thanh Nhã, Vạn Sự, Hải Yến.
Nữ Thái Lan: Sodchuen, Yongkul, Sornsai, Rodthong, Intaraprasit, Chetthabutr, Jiratthanapaviboon, Kaewanta, Sontisawat, Pengngam, Mongkoldee.
Kết thúc
90'
Hiệp hai có 4 phút bù giờ.
87'
Bóng được treo vào từ cánh phải cho Bích Thùy đánh đầu đúng vào vị trí thủ môn nữ Thái Lan.
81'
Vũ Thị Hoa được trao cơ hội trong vòng cấm Thái Lan nhưng tiền đạo vừa vào sân thay người lại xử lý hỏng.
75'
Cù Thị Huỳnh Như đánh đầu cực kỳ nguy hiểm. Tiếc rằng, bóng lại đi ra ngoài khung thành.
65'
Kể từ lúc Vũ Thị Hoa, Trúc Hương và Thu Xuân được tung vào sân, lối chơi của tuyển nữ Việt Nam trở nên thanh thoát và uyển chuyển hơn.
61'
Nguyễn Thị Hoa thoát đi bên cánh phải rồi căng ngang vào trong. Tiếc rằng, Hải Yến không thể tiếp cận dứt điểm.
60'
Bên ngoài đường biên, HLV Hoàng Văn Phúc chỉ đạo các học trò đẩy đội hình lên cao hơn để tấn công.
54'
Thanh Nhã nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu, sau tình huống phạm lỗi nguy hiểm với đối phương.
51'
Sau quả tạt vào của đối phương, Thanh Nhã xử lý lỗi nhưng may cho nữ Việt Nam khi thủ môn Kim Thanh xuất sắc đổ người cứu thua.
47'
Jiraporn hãm bóng một nhịp rồi kết thúc chân trái ngoài vòng cấm. Thủ thành Kim Thanh bắt gọn.
Kết thúc hiệp 1
41'
Tuyển nữ Việt Nam đang thu mình chơi phòng ngự phản công. Thế nên, thế trận đang nghiêng về đội bóng nữ Thái Lan.
35'
Tuyển nữ Thái Lan đang gia tăng sức ép. Bóng vừa được tạt vào từ cánh trái nhưng thủ môn Kim Thanh hóa giải kịp thời.
29'
Nữ Thái Lan có được cơ hội tốt nhất kể từ đầu trận. Tuy nhiên, pha đệm cận thành của Kanyanat lại đưa bóng bay sạt cột dọc.
25'
Vạn Sự quyết định kết thúc tầm xa từ khoảng cách hơn 30m, chưa đủ độ khó để khuất phục thủ thành Sodchuen.
21'
Bắt nguồn từ quả tạt vào bên cánh phải của Nguyễn Thị Hoa, Hải Yến có cơ hội tuyệt vời để mở tỷ số nhưng hậu vệ nữ Thái Lan kịp thời xoạc bóng giải nguy.
17'
Các học trò HLV Hoàng Văn Phúc đang thi đấu tự tin trước áp lực đối phương tạo ra. Hướng tấn công của tuyển nữ Việt Nam chủ yếu ở hai cánh, với sự cơ động của Thanh Nhã và Nguyễn Thị Hoa.
10'
Bóng chủ yếu lăn ở khu vực giữa sân khi cầu thủ đôi bên tranh chấp quyết liệt. Nữ Thái Lan kiểm soát bóng tốt hơn nhưng chưa tạo được cơ hội ngon ăn.
5'
Với áp lực buộc phải thắng, các cầu thủ nữ Thái Lan cố gắng tấn công từ sớm hòng tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, tuyển nữ Việt Nam đã tổ chức phòng ngự kín kẽ và có chiều sâu.
17h30
Trận đấu bắt đầu.
17h30
Trận đấu bắt đầu.