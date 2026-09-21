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Kết thúc vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam có 1 điểm với hiệu số -9, xếp thứ 3 và chính thức giành vé cuối cùng vào chơi ở tứ kết, gặp nữ Trung Quốc - Ảnh: VFF

Đội hình ra sân

Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Thu Thương, Nguyễn Thị Hoa, Thái Thị Thảo, Diễm My, Dương Thi Vân, Huỳnh Như, Bích Thùy, Thanh Nhã, Vạn Sự, Hải Yến.

Nữ Thái Lan: Sodchuen, Yongkul, Sornsai, Rodthong, Intaraprasit, Chetthabutr, Jiratthanapaviboon, Kaewanta, Sontisawat, Pengngam, Mongkoldee.

21/09/2026 | 19:32

Kết thúc

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Hòa 0-0, tuyển nữ Việt Nam xếp thứ ba bảng E, giành vé vào tứ kết gặp nữ Trung Quốc - Ảnh: FAT
Thu gọn
21/09/2026 | 19:18

90'

Hiệp hai có 4 phút bù giờ.

Thu gọn
21/09/2026 | 19:13

87'

Bóng được treo vào từ cánh phải cho Bích Thùy đánh đầu đúng vào vị trí thủ môn nữ Thái Lan.

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Những phút cuối diễn ra sôi nổi - Ảnh: FAT
Thu gọn
21/09/2026 | 19:09

81'

Vũ Thị Hoa được trao cơ hội trong vòng cấm Thái Lan nhưng tiền đạo vừa vào sân thay người lại xử lý hỏng.

Thu gọn
21/09/2026 | 19:08

75'

Cù Thị Huỳnh Như đánh đầu cực kỳ nguy hiểm. Tiếc rằng, bóng lại đi ra ngoài khung thành.

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Tuyển nữ Việt Nam đang chiến đấu kiên cường - Ảnh: FAT
Thu gọn
21/09/2026 | 19:07

65'

Kể từ lúc Vũ Thị Hoa, Trúc Hương và Thu Xuân được tung vào sân, lối chơi của tuyển nữ Việt Nam trở nên thanh thoát và uyển chuyển hơn.

Thu gọn
21/09/2026 | 18:47

61'

Nguyễn Thị Hoa thoát đi bên cánh phải rồi căng ngang vào trong. Tiếc rằng, Hải Yến không thể tiếp cận dứt điểm.

Thu gọn
21/09/2026 | 18:46

60'

Bên ngoài đường biên, HLV Hoàng Văn Phúc chỉ đạo các học trò đẩy đội hình lên cao hơn để tấn công.

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Các cầu thủ nữ Việt Nam thi đấu đầy cố gắng - Ảnh: FAT
Thu gọn
21/09/2026 | 18:45

54'

Thanh Nhã nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu, sau tình huống phạm lỗi nguy hiểm với đối phương.

Thu gọn
21/09/2026 | 18:38

51'

Sau quả tạt vào của đối phương, Thanh Nhã xử lý lỗi nhưng may cho nữ Việt Nam khi thủ môn Kim Thanh xuất sắc đổ người cứu thua.

Thu gọn
21/09/2026 | 18:33

47'

Jiraporn hãm bóng một nhịp rồi kết thúc chân trái ngoài vòng cấm. Thủ thành Kim Thanh bắt gọn.

Thu gọn
21/09/2026 | 18:25

Kết thúc hiệp 1

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45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0 - Ảnh: FAT
Thu gọn
21/09/2026 | 18:11

41'

Tuyển nữ Việt Nam đang thu mình chơi phòng ngự phản công. Thế nên, thế trận đang nghiêng về đội bóng nữ Thái Lan.

Thu gọn
21/09/2026 | 18:04

35'

Tuyển nữ Thái Lan đang gia tăng sức ép. Bóng vừa được tạt vào từ cánh trái nhưng thủ môn Kim Thanh hóa giải kịp thời.

Thu gọn
21/09/2026 | 17:59

29'

Nữ Thái Lan có được cơ hội tốt nhất kể từ đầu trận. Tuy nhiên, pha đệm cận thành của Kanyanat lại đưa bóng bay sạt cột dọc.

Thu gọn
21/09/2026 | 17:55

25'

Vạn Sự quyết định kết thúc tầm xa từ khoảng cách hơn 30m, chưa đủ độ khó để khuất phục thủ thành Sodchuen.

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Các cầu thủ nữ Việt Nam cố gắng áp sát - Ảnh: FAT
Thu gọn
21/09/2026 | 17:50

21'

Bắt nguồn từ quả tạt vào bên cánh phải của Nguyễn Thị Hoa, Hải Yến có cơ hội tuyệt vời để mở tỷ số nhưng hậu vệ nữ Thái Lan kịp thời xoạc bóng giải nguy.

Thu gọn
21/09/2026 | 17:49

17'

Các học trò HLV Hoàng Văn Phúc đang thi đấu tự tin trước áp lực đối phương tạo ra. Hướng tấn công của tuyển nữ Việt Nam chủ yếu ở hai cánh, với sự cơ động của Thanh Nhã và Nguyễn Thị Hoa.

Thu gọn
21/09/2026 | 17:39

10'

Bóng chủ yếu lăn ở khu vực giữa sân khi cầu thủ đôi bên tranh chấp quyết liệt. Nữ Thái Lan kiểm soát bóng tốt hơn nhưng chưa tạo được cơ hội ngon ăn.

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Hai đội nhập cuộc quyết tâm - Ảnh: FAT
Thu gọn
21/09/2026 | 17:34

5'

Với áp lực buộc phải thắng, các cầu thủ nữ Thái Lan cố gắng tấn công từ sớm hòng tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, tuyển nữ Việt Nam đã tổ chức phòng ngự kín kẽ và có chiều sâu.

Thu gọn
21/09/2026 | 17:29

17h30

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
21/09/2026 | 17:24

17h30

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
21/09/2026 | 16:52

16h40

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Ở trận đấu cuối cùng của bảng F, Bangladesh chia điểm 0-0 với Myanmar. Điều đó đồng nghĩa, tuyển nữ Việt Nam chỉ cần hòa Thái Lan là sẽ giành vé vào tứ kết Asiad 2026 với tư cách một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất - Ảnh: A.F
Thu gọn
21/09/2026 | 16:48

16h30

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Đội hình ra sân tuyển nữ Việt Nam vs Thái Lan
Thu gọn
21/09/2026 | 13:56

15h30

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Đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka cùng cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Osaka đã tới thăm, động viên thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc trước trận đấu quyết định tại vòng bảng môn bóng đá nữ ASIAD 2026 - Ảnh: VFF
Thu gọn
21/09/2026 | 13:55

15h

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Tuyển nữ Việt Nam quyết tâm lấy 3 điểm để giành vé vào tứ kết - Ảnh: VFF
Thu gọn