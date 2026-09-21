Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 20 hôm nay 21/9

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BÓNG ĐÁ NỮ ASIAD 2026 – VÒNG BẢNG

21/09  14:00

Trung Quốc vs Philippines

21/09  14:00

Uzbekistan vs Hong Kong (Trung Quốc)

21/09  14:00

Hàn Quốc vs Triều Tiên

21/09  14:00

Bangladesh vs Myanmar

21/09  17:30

Việt Nam vs Thái Lan

 VTV6

21/09  17:30

Nhật Bản vs Đài Loan (Trung Quốc)
Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026
Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026
Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026: Cập nhật lịch thi đấu môn bóng đá nam tại Đại hội Thể thao châu Á 2026, chi tiết, đầy đủ và chính xác.
Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026
Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026
Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026: VietNamNet cập nhật toàn bộ lịch thi đấu môn bóng đá tại ASIAD 2026 diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 14/9 đến 4/10/2026.
Kết quả bóng đá nam ASIAD 2026
Kết quả bóng đá nam ASIAD 2026
Kết quả bóng đá nam ASIAD 2026: Cập nhật kết quả môn bóng đá nam tại Đại hội Thể thao châu Á 2026, chi tiết, đầy đủ và chính xác.