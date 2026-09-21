Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026: Cập nhật lịch thi đấu môn bóng đá nam tại Đại hội Thể thao châu Á 2026, chi tiết, đầy đủ và chính xác.
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Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 20 hôm nay 21/9
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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BÓNG ĐÁ NỮ ASIAD 2026 – VÒNG BẢNG
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21/09 14:00
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Trung Quốc vs Philippines
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21/09 14:00
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Uzbekistan vs Hong Kong (Trung Quốc)
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21/09 14:00
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Hàn Quốc vs Triều Tiên
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21/09 14:00
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Bangladesh vs Myanmar
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21/09 17:30
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Việt Nam vs Thái Lan
|VTV6
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21/09 17:30
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Nhật Bản vs Đài Loan (Trung Quốc)
Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026: VietNamNet cập nhật toàn bộ lịch thi đấu môn bóng đá tại ASIAD 2026 diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 14/9 đến 4/10/2026.
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