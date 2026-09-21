Dù thua đậm Nhật Bản 0-8 ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Asiad 2026, tuyển nữ Việt Nam vẫn xếp trên Thái Lan tại bảng E nhờ hiệu số phụ tốt hơn. Theo Điều lệ môn bóng đá nữ Asiad, ngoài hai đội đứng đầu mỗi bảng giành vé đi tiếp, 2/3 đội có thành tích tốt nhất cũng cũng vào tứ kết.

Hiện tại ở bảng F, Myanmar và nữ Bangladesh cùng chưa có điểm số nào và có hiệu số kém hơn tuyển nữ Việt Nam. Như vậy, nếu đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc đánh bại Thái Lan, gần như sẽ cầm chắc tấm vé vớt vào vòng đấu loại trực tiếp.

Tuyển nữ Việt Nam quyết đánh bại Thái Lan.

Lý thuyết là vậy nhưng đây là trận đấu rất khó khăn với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, bởi Thái Lan cũng sẽ chơi hết sức để tìm cơ hội đi tiếp. Trong những cuộc đối đầu gần đây giữa hai đội, các cô gái Việt Nam giành chiến thắng nhiều hơn. Nhưng tại Asiad, tuyển nữ Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển giao lực lượng.

Bên cạnh đó, tuyển nữ Việt Nam gặp không ít vấn đề về tổ chức phòng ngự, khả năng tận dụng cơ hội, chuyển đổi trạng thái. Đây là những hạn chế mà các cô gái của chúng ta cần phải khắc phục để chơi một trận tốt nhất trước người Thái.

HLV Hoàng Văn Phúc cho biết, điều quan trọng với tuyển nữ Việt Nam là hồi phục sức lực, sửa chữa những sai lầm ở hai trận đấu trước. Trong khi đó, hậu vệ Hoàng Thị Loan nhấn mạnh toàn đội nhanh chóng gác lại kết quả trận đấu với Nhật Bản, tập trung chuẩn bị và hướng tới mục tiêu giành chiến thắng để cạnh tranh cơ hội vào vòng tứ kết.

“Sau trận đấu với Nhật Bản, chúng tôi rất buồn vì kết quả không được như mong muốn. Nhưng không vì thế mà mình đánh mất tinh thần. Ở trận đấu sắp tới với Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam hướng tới một chiến thắng. Tôi tin đội sẽ làm được điều đó”, Hoàng Thị Loan tự tin cho biết.

Trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam vs Thái Lan diễn ra vào lúc 17h30 ngày 21/9 trên SVĐ Nagai, Osaka (Nhật Bản).