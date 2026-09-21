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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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VĐQG ARGENTINA 2026/27 – VÒNG 10
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22/09 00:30
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Aldosivi vs Atl. Tucuman
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22/09 05:00
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Barracas Central vs Independiente
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22/09 07:15
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Lanus vs Estudiantes
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HẠNG NHÌ BRAZIL 2026/27 – VÒNG 29
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22/09 05:30
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Criciuma vs Operario Ferroviario
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22/09 07:30
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Cuiaba vs Nautico
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BÓNG ĐÁ NỮ ASIAD 2026 – VÒNG BẢNG
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21/09 14:00
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Bangladesh vs Myanmar
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Trung Quốc vs Philippines
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Hàn Quốc vs Triều Tiên
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Uzbekistan vs Hồng Kông (Trung Quốc)
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21/09 17:30
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Nhật Bản vs Đài Bắc Trung Hoa
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Việt Nam vs Thái Lan
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VTV6
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 5
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20/09 20:00
|Bournemouth 0-1 Liverpool
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FPT Play
|Leeds 0-0 Crystal Palace
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FPT Play
|Man City 5-3 Sunderland
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FPT Play
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20/09 22:30
|Fulham 1-1 MU
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FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 7
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20/09 19:00
|Getafe 1-0 Malaga
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SCTV22
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20/09 21:15
|Atletico Madrid 2-1 Real Madrid
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On Football, SCTV15
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20/09 23:30
|Deportivo 1-1 Real Betis
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On Football, SCTV15
|Villarreal 3-1 Levante
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SCTV22
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21/09 02:00
|Valencia 2-3 Sociedad
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On Football, SCTV15
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 5
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20/09 17:30
|Fiorentina 1-1 Napoli
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MyTV
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20/09 20:00
|Frosinone 2-0 Como
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MyTV
|Parma 2-1 Genoa
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MyTV
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20/09 23:00
|Juventus 2-0 Atalanta
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MyTV
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21/09 01:45
|AC Milan 3-0 Lecce
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MyTV
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VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 4
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20/09 20:30
|Leverkusen 2-0 RB Leipzig
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20/09 22:30
|Schalke 04 0-0 Elversberg
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21/09 00:30
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Paderborn 3-1 Hoffenheim
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VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 5
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20/09 20:00
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Auxerre 2-1 Brest
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On Sports News
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20/09 22:15
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Nice 2-1 Lille
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On Sports News
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21/09 01:45
|Marseille 1-2 PSG
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On Sports News
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GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27
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21/09 06:00
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Inter Miami vs San Diego
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BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – VÒNG BẢNG
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20/09 12:00
|U23 Iran 0-0 U23 Trung Quốc
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20/09 14:00
|U23 Hong Kong (Trung Quốc) 1-5 U23 Thái Lan
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20/09 17:00
|U23 CHDCND Triều Tiên 0-0 U23 UAE
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20/09 17:30
|U23 Nhật Bản 7-0 U23 Kyrgyzstan