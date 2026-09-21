Sau khi hoàn tất vòng bảng, 8 đội bóng xuất sắc nhất của môn bóng đá nữ ASIAD 2026 đã được xác định với những cặp đấu hứa hẹn nhiều kịch tính. Đáng chú ý, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục hành trình tại giải khi giành vé vào tứ kết với tư cách một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Tuyển nữ Việt Nam hòa nghẹt thở Thái Lan ở trận quyết định - Ảnh: FAT

Trước đó, trận hòa 0-0 trước đại kình địch Thái Lan ở lượt trận cuối vòng bảng đã giúp thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc có được tấm vé quý giá vào vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất. Dù không giành chiến thắng, kết quả này đủ để đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục cạnh tranh tại sân chơi châu lục.

Tại tứ kết, tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu với Trung Quốc, đội bóng được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Đại diện Đông Á sở hữu nền tảng thể lực tốt, lối chơi giàu tốc độ và kinh nghiệm dày dạn tại các giải đấu lớn.

Ba cặp đấu còn lại cũng rất đáng chú ý. Triều Tiên gặp Đài Bắc Trung Hoa ở trận tứ kết đầu tiên, trong khi Nhật Bản đối đầu Philippines. Đây là màn so tài giữa hai đội bóng có sự phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, đặc biệt Philippines với lực lượng cầu thủ nhập tịch đang tạo ra nhiều dấu ấn.

Bốn cặp đấu vòng tứ kết bóng đá nữ ASIAD 2026

Ở cặp đấu cuối cùng, Hàn Quốc chạm trán Uzbekistan. Hàn Quốc được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm thi đấu quốc tế, nhưng Uzbekistan cũng cho thấy sự tiến bộ khi góp mặt ở vòng knock-out.

Theo lịch thi đấu, tất cả bốn cặp đấu của vòng tứ kết bóng đá nữ ASIAD 2026 đều diễn ra vào ngày 25/9 tới.