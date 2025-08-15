Đánh giá về trận bán kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 gặp U23 Australia, HLV Mai Đức Chung nói: "Tuyển nữ Việt Nam hào hứng chuẩn bị cho trận đấu. Hai đội có sức mạnh đồng đều. Tôi hi vọng tuyển nữ Việt Nam thi đấu tốt nhất, đồng thời mong người hâm mộ tới sân ủng hộ cho đội nhà.

Chúng tôi có lợi thế nghỉ nhiều hơn 1 ngày, trong khi Australia phải di chuyển từ Phú Thọ tới Hải Phòng, nhưng đó là lợi thế trên lý thuyết. Australia trẻ khỏe và thích nghi nhanh, các cầu thủ sẽ lên ĐTQG trong tương lai. Họ thua Myanmar là không may, nhưng trận sau thi đấu tốt".

Tuyển nữ Việt Nam tự tin đấu Australia. Ảnh: Anh Đức

"Tuyển nữ Việt Nam đối mặt với đối thủ khó khăn nhưng đội có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng tôi quyết tâm dù gặp đối thủ nào chăng nữa", HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh.

Tiền đạo Huỳnh Như thể hiện sự tự tin: "Tôi nỗ lực để đem về kết quả tốt nhất cho tuyển nữ Việt Nam. Tôi rất mong có đông CĐV đến sân tiếp lửa cho tuyển nữ Việt Nam".

Bên kia chiến tuyến, HLV U23 Australia Joseph Palatsides nói: "Chúng tôi chuẩn bị cho trận này cũng giống mọi trận khác. Tôi và các học trò biết mình phải đối đầu với một trong những đội mạnh nhất giải, được dẫn dắt bởi một HLV giỏi.

Đây là trận đấu rất khó khăn, nhưng chúng tôi phấn khích trước cơ hội dành cho các cầu thủ. Sau trận gặp Philippines, đội tự tin hơn và chơi tiến bộ dần qua từng trận".

Trận bán kết tuyển nữ Việt Nam vs Australia diễn ra lúc 20h ngày 16/8 trên sân Lạch Tray, Hải Phòng.

Lịch thi đấu vòng bán kết

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn