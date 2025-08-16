Tuyển nữ Việt Nam thể hiện phong độ ấn tượng tại giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025. Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung toàn thắng từ đầu giải, trong đó đáng chú ý là trận thắng trước kình địch Thái Lan ở lượt cuối vòng bảng.

Huỳnh Như và các đồng đội ghi 14 bàn thắng, không để thủng lưới, đang rất tự tin bước vào trận bán kết gặp U23 Australia. Đây là trận đấu được đánh giá không dễ dàng với đội chủ nhà, nhưng nếu chơi đúng sức, các cô gái Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng giành vé vào chung kết.

Tuyển nữ Việt Nam luôn nhận được sự cổ vũ của khán giả tại Lạch Tray. Ảnh: Đức Anh

Ở những trận đấu vừa qua, dù HLV Mai Đức Chung chưa thực sự hài lòng về khâu dứt điểm của tuyển nữ Việt Nam, nhưng vị thuyền trưởng kỳ cựu cũng dành những lời khen về sự tiến bộ của các học trò sau từng trận đấu.

Đặc biệt ở trận gặp Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam vượt qua đối thủ rất mạnh, không chỉ là một chiến thắng giành ngôi nhất bảng A, mà còn là sự khẳng định vị thế số 1 làng bóng khu vực.

Tuy nhiên thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn còn nhiều thử thách, trước mắt là cuộc đọ sức với U23 Australia ở bán kết. Đội bóng xứ Chuột túi chơi không ấn tượng ở vòng bảng, nhưng có sức trẻ, thể hình và thể lực tốt. Gặp tuyển nữ Việt Nam, các cô gái U23 Australia gần như chắc chắn sẽ sử dụng vũ khí bóng bổng để tìm cơ hội ghi bàn.

Dĩ nhiên tuyển nữ Việt Nam hiểu được điểm mạnh của đối thủ, đồng thời nghiên cứu kỹ để khai thác những vấn đề của U23 Australia. Dù vượt trội về thể hình nhưng cầu thủ U23 Australia di chuyển thiếu linh hoạt, độ ăn ý cũng không cao.

Các cô gái Việt Nam tự tin thắng U23 Australia. Ảnh: Đức Anh

Đây là trận đấu mà những cầu thủ sở hữu tốc độ, kỹ thuật như Bích Thùy, Hải Linh... phải thể hiện tất thảy được điểm mạnh của mình. Bên cạnh đó, kinh nghiệm thi đấu của thủ quân Huỳnh Như cũng phải được phát huy hơn nữa.

Tuyển nữ Việt Nam quyết tâm thắng đối thủ trong 90 phút. Muốn làm được điều này, đội chủ nhà phải chắt chiu cơ hội, tạo ra được sức ép đủ để phá vỡ hệ thống phòng ngự của đối phương.

Về mặt lực lượng, Dương Thị Vân không thể ra sân vì chấn thương, nhưng HLV Mai Đức Chung có phương án thay thế. Việc được nghỉ nhiều hơn 1 ngày và lợi thế sân nhà cũng là yếu tố quan trọng giúp tuyển nữ Việt Nam tự tin hướng tới chiến thắng, tiến vào chung kết của giải đấu.

Trận bán kết tuyển nữ Việt Nam vs Australia diễn ra lúc 20h ngày 16/8 trên sân Lạch Tray, Hải Phòng.

