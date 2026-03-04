Thể lực sung mãn giúp cho các cô gái Ấn Độ duy trì được lối chơi phòng ngự kỷ luật. Trong khi đó, dù vẫn kiểm soát thế trận nhưng bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng thứ hai, tốc độ của Thanh Nhã không thể qua mặt được đối thủ.