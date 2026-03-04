Video Vạn Sự ghi cú đúp giúp nữ Việt Nam thắng Ấn Độ 2-1 (nguồn: TV360)
Ghi bàn:
Việt Nam: Vạn Sự (30', 90'+4)
Ấn Độ: Nongrum (52')
Đội hình xuất phát nữ Việt Nam vs nữ Ấn Độ
Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Thái Thị Thảo (Hải Linh 65'), Diễm My (Minh Chuyên 90'+8), Trần Thị Duyên, Thu Thảo, Dương Thị Vân (Vũ Thị Hoa 65'), Thanh Nhã, Cù Thị Huỳnh Như, Bích Thùy, Vạn Sự (), Huỳnh Như.
Nữ Ấn Độ: Panthoi, Sweety, Heman, Angita, Guguloth, Sanju, Pyari Xaxa, Dangmel, Nirmala, Martina, Manisha.
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng kịch tính dành cho ĐT nữ Việt Nam trước nữ Ấn Độ. Thầy trò HLV Mai Đức Chung có màn ra quân thuận lợi tại VCK Asian Cup nữ 2026.
90'+4
Vạn Sự hóa người hùng, 2-1 cho nữ Việt Nam
Từ đường chuyền vượt tuyến của Cù Thị Huỳnh Như, cho đồng đội bên cánh trái. Vũ Thị Hoa thoát xuống rồi tạt bóng ra từ đáy biên để Ngân Thị Vạn Sự chớp cơ hội dựt điểm trong vòng cấm tung lưới Ấn Độ lần thứ hai.
90'
Hiệp hai có 7 phút bù giờ. Thủ môn Kim Thanh vừa cần tới hai nhịp mới làm chủ tình hình trước cú sút phạt căng như kẻ chỉ của cầu thủ Ấn Độ.
86'
Thể lực sung mãn giúp cho các cô gái Ấn Độ duy trì được lối chơi phòng ngự kỷ luật. Trong khi đó, dù vẫn kiểm soát thế trận nhưng bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng thứ hai, tốc độ của Thanh Nhã không thể qua mặt được đối thủ.
80'
Vạn Sự đi bóng rồi dứt điểm từ ngoài vòng cấm thay vì pha chọc khe cho Bích Thùy. Tuy nhiên, cú đá đưa bóng rơi trên nóc lưới khung thành nũ Ấn Độ.
76'
Vạn Sự đột phá nhưng quá đáng tiếc khi cú dứt điểm trong thế đối mặt không thắng được thủ môn Panthoi.
71'
Diễm My bị Nongrum (thẻ vàng) phạm lỗi từ phía sau khiến cô bị đau nằm sân, may cho ĐT Việt Nam khi Diễm My vẫn có thể tiếp tục thi đấu.
65'
Các học trò của HLV Mai Đức Chung vẫn đang miệt mài tấn công tìm kiếm bàn thắng tái lập thế dẫn trước.
52'
Ấn Độ có bàn gỡ hòa 1-1
Pha phá bóng của Dương Thị Vân vô tình trở thành đường kiến tạo để cầu thủ vào sân thay người bên phía Ấn Độ - Nongrum thoát xuống dứt điểm, dù Kim Thanh chạm được tay vào bóng cũng không thể cứu thua.
48'
VAR hủy bàn thắng của Thái Thị Thảo
Quả tạt bóng từ cánh phải vào của đồng đội, Thanh Nhã bất ngờ nên không thể dứt điểm. Thái Thị Thảo với ba lần dứt điểm cận thành liên tiếp mới đưa được bóng vào lưới Ấn Độ. Tuy nhiên VAR xác định có lỗi của nữ Việt Nam.
Hiệp 2
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía ĐT nữ Việt Nam. Vạn Sự rời sân với gương mặt khá nhăn nhó khi cô có dấu hiệu bị đau ở bả vai trái.
45'
Đường chuyền của đồng đội ra phía sau hàng thủ Ấn Độ, đáng tiếc là tốc độ của Huỳnh Như không đủ để vượt qua hậu vệ cao to của đối phương.
41'
Thủ môn Kim Thanh bị đau sau pha lao ra bắt bóng và va chạm rất mạnh với tiền đạo nữ Ấn Độ. May cho ĐT Việt Nam khi Kim Thanh vẫn có thể tiếp tục thi đấu sau chăm sóc của bác sĩ.
38'
Có bàn mở tỷ số, các cầu thủ nữ Việt Nam tiếp tục làm chủ cuộc chơi. Bên kia chiến tuyến, nữ Ấn Độ vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc tiếp cận với khung thành của thủ môn Kim Thanh.
30'
Vạn Sự ghi tuyệt phẩm mở tỷ số
Ngân Thị Vạn Sự chớp cơ hội, cô thực hiện pha đặt lòng tuyệt đẹp về góc cao khiến thủ môn Ấn Độ bay người hết cỡ cũng không thể chạm tay vào bóng.
26'
Bích Thùy thoát xuống dứt điểm không thắng được thủ môn Ấn Độ, tuy nhiên cô cũng không phải tiếc nuối khi đã rơi vào thế việt vị. ĐT Việt Nam đang hoàn toàn ép sân đội bóng Nam Á.
18'
Các cô gái Việt Nam vẫn đang hoàn toàn làm chủ thế trận, cầm bóng tới 63%. Huỳnh Như vừa có pha chọc khe tinh tế cho đồng đội, xong thủ môn Panthoi, lao ra bắt bóng rất nhanh.
14'
Bích Thùy sút dội xà ngang
Nhận đường chuyền của đồng đội, Bích Thùy tung cú sút ở rìa vòng cấm đưa bóng dội xà ngang khung thành Ấn Độ. Ngay sau đó Huỳnh Như xâm nhập vòng cấm nhưng tiếc rằng pha kết thúc của tiền đạo đội trưởng mang áo số 9 không thắng được thủ môn đối phương.
8'
ĐT Việt Nam là những người đang kiểm soát bóng nhỉnh hơn, thủ môn Kim Thanh vừa dễ dàng bắt gọn trái bóng từ cú sút xa của cầu thủ Ấn Độ.
2'
Được đánh giá cao hơn, ĐT Việt Nam sớm triển khai lối chơi tấn công, cú dứt điểm đầu tiên thuộc về Vạn Sự nhưng cú đá quá thiếu chính xác.
18h00
Trọng tài chính người Hàn Quốc bà Kim Yu-jeong thổi còi cho trận đấu được bắt đầu. Có khá đông CĐV Việt Nam có mặt trên khán đài sân Perth Rectangular, Perth, Australia tiếp lửa thầy trò HLV Mai Đức Chung.
17h55
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Ở trận đấu cùng bảng C trước đó, Nhật Bản vượt qua Đài Loan (TQ) với tỷ số 2-0.
Đội hình xuất phát nữ Việt Nam vs Ấn Độ
Đội hình xuất phát của ĐT nữ Việt Nam
Đội hình xuất phát nữ Việt Nam vs nữ Ấn Độ
Nhận định trước trận
Trước thềm VCK Asian Cup nữ 2026, ĐT nữ Việt Nam đã có chuyến tập huấn quan trọng tại Trung Quốc. Thầy trò HLV Mai Đức Chung thi đấu hai trận giao hữu với đội chủ nhà và đều nhận thất bại, trong đó có trận thua 1-6. Trước đó, đội cũng thử sức với Uzbekistan với thành tích một thắng, một thua.
Tuy nhiên, theo HLV Mai Đức Chung, kết quả không phải ưu tiên hàng đầu, mà điều quan trọng là nhận diện điểm yếu để hoàn thiện đội hình trước giải đấu lớn.
Đến nay, công tác chuẩn bị đã hoàn tất và tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng bước vào thử thách. Ở trận ra quân, đối thủ là Ấn Độ – đội bóng được đánh giá ngang tầm nhưng có nhiều tiến bộ sau chuyến tập huấn tại Australia.
HLV Mai Đức Chung thừa nhận đây sẽ là trận đấu khó khăn, song mục tiêu của đội vẫn là giành trọn 3 điểm nhằm tạo lợi thế trong cuộc đua vào tứ kết.