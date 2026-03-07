Highlights nữ Việt Nam 0-1 Đài Loan (TQ) (nguồn: TV360)

Đội tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại 0-1 trước Đài Bắc Trung Hoa ở lượt trận thứ hai bảng C VCK Asian Cup nữ 2026, qua đó tạm rơi xuống vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. Trận đấu diễn ra khá cân bằng trong những phút đầu, nhưng Đài Bắc Trung Hoa tỏ ra nguy hiểm hơn với một số pha tấn công buộc thủ môn Kim Thanh phải làm việc vất vả.

Phút 25, đội bóng Đông Á có bàn mở tỷ số sau tình huống dứt điểm của Matsunaga đưa bóng dội xà ngang, trước khi Su Yu Hsuan băng vào đánh đầu bồi chính xác.

Tuyển nữ Việt Nam thua tiếc nuối Đài Loan (TQ) - Ảnh: AFC

Bị dẫn bàn, các học trò của HLV Mai Đức Chung đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Sang hiệp hai, sự xuất hiện của Huỳnh Như và Hải Linh giúp tuyển nữ Việt Nam gia tăng sức ép đáng kể. Nhiều cơ hội được tạo ra, nhưng các pha dứt điểm của Vạn Sự, Bích Thùy hay Hải Linh đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Chung cuộc, tuyển nữ Việt Nam chấp nhận thất bại tối thiểu. Sau hai lượt trận, cục diện bảng C vẫn còn rất khó lường trước lượt đấu cuối.

Ghi bàn:

Đài Loan (TQ): Su Yu Hsuan (26')

Đội hình xuất phát Việt Nam vs Đài Loan (TQ)

ĐT nữ Việt Nam: Kim Thanh, Thái Thị Thảo, Diễm My, Trần Thị Duyên, Cù Thị Huỳnh Như, Thanh Nhã, Dương Thị Vân (Hải Linh 46'), Hải Yến (Huỳnh Như 46'), Bích Thùy.

ĐT nữ Đài Loan (TQ): Wang Yu Ting, Chang Chi Lan, Su Sin Yun, Hsu Yi Yun, Wu Kai Ching, Chen Jin Wen, Su Yu Hsuan, Chen Ying Hui, Chen Yu Chin, Huang Ke Sin