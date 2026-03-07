Highlights nữ Việt Nam 0-1 Đài Loan (TQ) (nguồn: TV360)
Đội tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại 0-1 trước Đài Bắc Trung Hoa ở lượt trận thứ hai bảng C VCK Asian Cup nữ 2026, qua đó tạm rơi xuống vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. Trận đấu diễn ra khá cân bằng trong những phút đầu, nhưng Đài Bắc Trung Hoa tỏ ra nguy hiểm hơn với một số pha tấn công buộc thủ môn Kim Thanh phải làm việc vất vả.
Phút 25, đội bóng Đông Á có bàn mở tỷ số sau tình huống dứt điểm của Matsunaga đưa bóng dội xà ngang, trước khi Su Yu Hsuan băng vào đánh đầu bồi chính xác.
Bị dẫn bàn, các học trò của HLV Mai Đức Chung đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Sang hiệp hai, sự xuất hiện của Huỳnh Như và Hải Linh giúp tuyển nữ Việt Nam gia tăng sức ép đáng kể. Nhiều cơ hội được tạo ra, nhưng các pha dứt điểm của Vạn Sự, Bích Thùy hay Hải Linh đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.
Chung cuộc, tuyển nữ Việt Nam chấp nhận thất bại tối thiểu. Sau hai lượt trận, cục diện bảng C vẫn còn rất khó lường trước lượt đấu cuối.
Ghi bàn:
Đài Loan (TQ): Su Yu Hsuan (26')
Đội hình xuất phát Việt Nam vs Đài Loan (TQ)
ĐT nữ Việt Nam: Kim Thanh, Thái Thị Thảo, Diễm My, Trần Thị Duyên, Cù Thị Huỳnh Như, Thanh Nhã, Dương Thị Vân (Hải Linh 46'), Hải Yến (Huỳnh Như 46'), Bích Thùy.
ĐT nữ Đài Loan (TQ): Wang Yu Ting, Chang Chi Lan, Su Sin Yun, Hsu Yi Yun, Wu Kai Ching, Chen Jin Wen, Su Yu Hsuan, Chen Ying Hui, Chen Yu Chin, Huang Ke Sin
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với thất bại 0-1 đáng tiếc của ĐT Việt Nam trước Đài Loan (TQ). Sau đây 4 ngày, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ chạm trán Nhật Bản ở trận đấu cuối cùng vòng bảng.
90'+7
VAR vào cuộc xác định tình huống Ngọc Minh Chuyên bị ngã trong vòng cấm Đài Loan (TQ) sau tác động của cầu thủ áo xanh. Tuy nhiên không có phạt đền cho ĐT Việt Nam.
90'+3
Cầu thủ vừa vào sân Ngọc Minh Chuyên có cơ hội ngon ăn trong vòng cấm nhưng quá đáng tiếc khi cô dứt điểm không trúng tâm bóng do bị mất trụ.
90'
Hải Linh chớp cơ hội dứt điểm không kịp đà ở rìa vòng cấm đưa bóng đi sát sạt cột dọc khung thành Đài Loan (TQ). Hiệp hai có 7 phút bù giờ.
87'
Thủ môn Kim Thanh dễ dàng ôm gọn trái bóng từ cú đánh đầu của cầu thủ Đài Loan (TQ), trong tình huống đá phạt.
79'
Bất chấp nắng nóng, ĐT Việt Nam vẫn miệt mài tấn công nhằm ghi bàn quân bình tỷ số. Tuy nhiên các chân sút áo đỏ vấp phải sự chống cự kiên cường của ĐT Đài Loan (TQ). Các nữ cầu thủ của đội bóng Đông Á liên tục nằm sân trước sức ép không ngừng nghỉ của Huỳnh Như và các đồng đội.
69'
Thủ môn Kim Thanh bỏ vòng cấm lao ra phá bóng trước chân cầu thủ Đài Loan. Cô sau đó bị đau ở chân phải, may thay có thể tiếp tục thi đấu sau khi được bác sĩ chăm sóc.
67'
VAR bỏ qua phạt đền cho Việt Nam
Pha tấn công bên cánh trái của ĐT Việt Nam, Bích Thùy dứt điểm trong vòng cấm đưa bóng đập vào tay cầu thủ Đài Loan (TQ), Thanh Nhã đánh đầu bồi không thành công. Trọng tài không thổi phạt đền, trong khi VAR cũng không vào cuộc trong tình huống này.
64'
Hàng chục CĐV Việt Nam có mặt trên khán đài sân Perth Rectangular, Perth, Australia vẫn đang cổ vũ nhiệt tình cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. Ở dưới sân, các cô gái áo đỏ liên tục dồn ép, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của Đài Loan (TQ).
(nguồn: VFF)
57'
Thể lực sung mãn giúp cho các cầu thủ Đài Loan (TQ) chịu khó đeo bám và chơi kín kẽ nơi hàng thủ để hóa giải các pha tấn công của đội bóng áo đỏ.
50'
ĐT Việt Nam đang gia tăng sức ép lên phần sân của Đài Loan (TQ) nhằm tìm kiếm cơ hội dứt điểm.
Hiệp 2
Hiệp hai trận đấu bắt đầu. HLV Mai Đức Chung quyết định tung Huỳnh Như và Hải Linh vào sân thế chỗ của Hải Yến và Dương Thị Vân.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía Đài Loan (TQ).
45'+5
Thủ thành Kim Thanh có pha cản phá xuất sắc trước cú dứt điểm trong thế không bị kèm cặp của Huang Ke Sin. Ngay sau khi cản phá, cô tiếp tục vùng dậy ôm gọn trái bóng trước khi đối thủ có thể đá bồi cận thành.
45'+3
Thu Thảo bị đau ở vùng đầu sau nỗ lực đón quả treo bóng của Thanh Nhã về phía cột xa. May cho ĐT Việt Nam khi Thu Thảo vẫn có thể tiếp tục thi đấu.
40'
Bị dẫn bàn, các học trò của HLV Mai Đức Chung lập tức gây sức ép lên phần sân của Đài Loan (TQ) để tìm kiếm cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số.
29'
Trần Thị Duyên bỏ lỡ đáng tiếc
ĐT Việt Nam có pha phối hợp ăn ý, Hải Yến chuyền bóng vừa tầm nhưng đáng tiếc Trần Thị Duyên lại dứt điểm quá hiền và bóng đi cũng chệch cột dọc khung thành đối phương.
27'
Su Yu Hsuan mở tỷ số cho Đài Loan (TQ)
Xuất phát từ pha tấn công bên cánh trái của Đài Loan (TQ), Matsunaga dứt điểm đánh bại Kim Thanh trong pha đối mặt. Bóng đập xà ngang bật ra và Su Yu Hsuan ập vào đánh đầu bồi dễ dàng vào lưới trống mở tỷ số.
22'
ĐT nữ Việt Nam vẫn đang thi đấu đầy nỗ lực dưới cái nắng nóng tại xứ sở chuột túi đầu giờ chiều.
11'
Trần Thị Duyên chuyền về bất cẩn trước pha pressing của cầu thủ nữ Đài Loan (TQ). Đối thủ sau đó có cơ hội dứt điểm đầu tiên nhưng không trúng đích.
8'
Trong thế buộc phải thắng, các cầu thủ Đài Loan (TQ) chủ động chơi pressing ngay bên phần sân của ĐT Việt Nam.
5'
Việc phải thi đấu dưới thời tiết nắng nóng nên cầu thủ đôi bên chủ động nhập cuộc chậm.
12h00
Trọng tài chính của nước chủ nhà Australia - bà Lara Lee thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
11h54'
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Ở trận này, ĐT nữ Việt Nam ra sân với trang phục màu đỏ truyền thống, trong khi Đài Loan (TQ) mặc trang phục màu xanh.
11h30
Cầu thủ hai đội ra sân khởi động trước trận đấu. Việc phải thi đấu vào giữa trưa, dưới điều kiện thời tiết nắng nóng gần 40 độ C chắc chắn là một thử thách lớn đối với cầu thủ đôi bên.
Đội hình xuất phát của ĐT nữ Việt Nam
Đội hình xuất phát nữ Việt Nam vs Đài Loan (TQ)
Nhận định trước trận
Đội tuyển nữ Việt Nam đang hướng toàn bộ sự tập trung vào trận đấu thứ hai tại Asian Cup nữ 2026 gặp Đài Bắc Trung Hoa, sau khi có khởi đầu thuận lợi trước Ấn Độ. Dù giành chiến thắng, màn trình diễn của các học trò HLV Mai Đức Chung vẫn chưa thực sự trơn tru khi xuất hiện nhiều tình huống mất bóng đáng tiếc.
Ở phía đối diện, Đài Bắc Trung Hoa cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Trong trận ra quân gặp Nhật Bản, đội bóng này chủ động phòng ngự chặt chẽ và tạo ra không ít khó khăn cho đối thủ mạnh hơn.
Bối cảnh bảng C khiến cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa trở nên đặc biệt quan trọng. Khi Nhật Bản gần như nắm chắc ngôi đầu, hai đội sẽ cạnh tranh trực tiếp cho vị trí nhì bảng hoặc suất đi tiếp với tư cách đội thứ ba có thành tích tốt.
Trước đối thủ giàu thể lực và khó chịu, tuyển nữ Việt Nam sẽ phải thi đấu tập trung và toan tính hợp lý nếu muốn đạt kết quả thuận lợi.