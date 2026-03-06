“Ở trận ra quân, chúng tôi may mắn giành chiến thắng trước Ấn Độ. Trận đấu tiếp theo diễn ra vào lúc 13h00 trưa, trong điều kiện thời tiết nắng nóng nên chắc chắn có nhiều khó khăn. Trận đầu tuyển nữ Việt Nam thi đấu buổi tối, trong khi đối thủ quen với việc thi đấu vào khung giờ trưa. Tuy vậy, toàn đội nỗ lực khắc phục những bất lợi này, cố gắng hướng tới kết quả tốt nhất”, HLV Mai Đức Chung nói về trận gặp Đài Loan (Trung Quốc).

“Ở mỗi trận đấu, chúng tôi đều có đấu pháp khác nhau tùy theo đối thủ. Đài Loan (Trung Quốc) thua trận đầu tiên nên chắc chắn họ thi đấu quyết tâm hơn để tìm kiếm điểm số. Đối thủ có thể đẩy cao đội hình tấn công, khác với cách chơi phòng ngự trước Nhật Bản. Đó cũng là điều dễ hiểu. Về phía tuyển nữ Việt Nam, chúng tôi cũng có những phương án chiến thuật riêng nhằm phù hợp với diễn biến của trận đấu và mục tiêu của mình”, ông Chung nói thêm.

HLV Mai Đức Chung phát biểu trong buổi họp báo trước trận. Ảnh: VFF

HLV Mai Đức Chung cho rằng Đài Loan (Trung Quốc) có nhiều thay đổi, cả về cầu thủ lẫn ban huấn luyện. Tuy vậy, đội bóng này cũng gặp tổn thất về lực lượng khi có cầu thủ chấn thương ở trận gặp Nhật Bản.

"Họ có thêm một số cầu thủ nhập tịch, trong đó có cầu thủ gốc Nhật Bản, nên lực lượng mạnh hơn so với trước. Trận vừa qua gặp Nhật Bản, Đài Loan chủ động chơi thấp và chấp nhận thất bại với tỷ số không quá cách biệt. Chính vì vậy, trận đấu ngày mai rất quan trọng đối với cả hai đội. Dù có 3 điểm nhưng tuyển nữ Việt Nam vẫn phải hết sức thận trọng và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng", HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh.

“Như tôi chia sẻ từ trước giải, trong bảng đấu này tuyển nữ Nhật Bản được đánh giá cao hơn. Ba đội còn lại đều phải rất thận trọng trong từng trận đấu. Chúng tôi không tính toán xa mà tập trung vượt qua từng khó khăn, hướng tới mục tiêu giành quyền đi tiếp”, HLV Mai Đức Chung nói về cơ hội vào tứ kết của tuyển nữ Việt Nam.

Trận tuyển nữ Việt Nam vs Đài Loan (Trung Quốc) lăn bóng và lúc 13h ngày 7/3.