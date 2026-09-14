Hai đội nhập cuộc với sự thận trọng, nhưng Đài Bắc Trung Hoa nhanh chóng cho thấy khả năng tranh chấp và áp sát hiệu quả hơn. Phút 15, Su Yu-hsuan phá bẫy việt vị, bứt tốc vào vòng cấm rồi dứt điểm chính xác, đánh bại thủ môn Kim Thanh để mở tỷ số.

Sau bàn thua, đội tuyển nữ Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức tấn công. Phút 36, Thu Thương có cơ hội gỡ hòa bằng cú đánh đầu sau quả phạt góc của Thu Xuân, nhưng bóng lại tìm đến cột dọc.

Tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) thua tiếc nuối Đài Loan (TQ) - Ảnh: Hồ Hải Hoàng

Sang hiệp hai, các cô gái Việt Nam chơi khởi sắc hơn và tạo được nhiều sức ép. Tuy nhiên, đến phút 81, Wakabayashi Minori tận dụng tình huống phạt góc để nâng tỷ số lên 2-0 cho Đài Bắc Trung Hoa.

Những phút cuối, Thanh Nhã thắp lại hy vọng cho nữ Việt Nam với bàn rút ngắn ở phút 85 sau đường căng ngang của Vũ Thị Hoa. Dù rất nỗ lực, đội bóng áo đỏ không thể tìm thêm bàn thắng và chấp nhận thất bại 1-2 trong ngày ra quân ASIAD 20.

Kết quả này khiến thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc gặp nhiều khó khăn, khi hai trận còn lại tại vòng bảng đều là những thử thách lớn trước Nhật Bản và Thái Lan.

Ghi bàn:

Việt Nam: Thanh Nhã (85')

Đài Loan (TQ): Su Yu Husan (15'), Minori Wakabayashi (81')

Đội hình ra sân:

ĐT nữ Việt Nam: Kim Thanh, Thu Hương, Nguyễn Thị Hoa, Thái Thị Thảo (Dương Thị Vân 28'), Diễm My, Thu Xuân, Cù Thị Huỳnh Như, Bích Thùy (Minh Chuyên), Thanh Nhã, Vạn Sự, Hải Yến.

ĐT nữ Đài Loan (TQ): Wang Yu Ting, Chang Chi Lan, Liao Jie Ning, Wakabayashi Minon, Tanaka Maho, Hsu Yi Yun, Lin Hsin Hui, Chen Jin Wen, Su Yu Husan, Chen Ying Hui, Huang Ke Sin.