Hai đội nhập cuộc với sự thận trọng, nhưng Đài Bắc Trung Hoa nhanh chóng cho thấy khả năng tranh chấp và áp sát hiệu quả hơn. Phút 15, Su Yu-hsuan phá bẫy việt vị, bứt tốc vào vòng cấm rồi dứt điểm chính xác, đánh bại thủ môn Kim Thanh để mở tỷ số.
Sau bàn thua, đội tuyển nữ Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức tấn công. Phút 36, Thu Thương có cơ hội gỡ hòa bằng cú đánh đầu sau quả phạt góc của Thu Xuân, nhưng bóng lại tìm đến cột dọc.
Sang hiệp hai, các cô gái Việt Nam chơi khởi sắc hơn và tạo được nhiều sức ép. Tuy nhiên, đến phút 81, Wakabayashi Minori tận dụng tình huống phạt góc để nâng tỷ số lên 2-0 cho Đài Bắc Trung Hoa.
Những phút cuối, Thanh Nhã thắp lại hy vọng cho nữ Việt Nam với bàn rút ngắn ở phút 85 sau đường căng ngang của Vũ Thị Hoa. Dù rất nỗ lực, đội bóng áo đỏ không thể tìm thêm bàn thắng và chấp nhận thất bại 1-2 trong ngày ra quân ASIAD 20.
Kết quả này khiến thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc gặp nhiều khó khăn, khi hai trận còn lại tại vòng bảng đều là những thử thách lớn trước Nhật Bản và Thái Lan.
Ghi bàn:
Việt Nam: Thanh Nhã (85')
Đài Loan (TQ): Su Yu Husan (15'), Minori Wakabayashi (81')
Đội hình ra sân:
ĐT nữ Việt Nam: Kim Thanh, Thu Hương, Nguyễn Thị Hoa, Thái Thị Thảo (Dương Thị Vân 28'), Diễm My, Thu Xuân, Cù Thị Huỳnh Như, Bích Thùy (Minh Chuyên), Thanh Nhã, Vạn Sự, Hải Yến.
ĐT nữ Đài Loan (TQ): Wang Yu Ting, Chang Chi Lan, Liao Jie Ning, Wakabayashi Minon, Tanaka Maho, Hsu Yi Yun, Lin Hsin Hui, Chen Jin Wen, Su Yu Husan, Chen Ying Hui, Huang Ke Sin.
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với thất bại tiếc nuối 1-2 trước Đài Loan (TQ) ở trận ra quân bảng E môn bóng đá nữ Asiad 20.
90'+2
Thanh Nhã đánh đầu chiến thuật thuận lợi cho Minh Chuyên băng lên, quá đáng tiếc khi pha bẻ lòng trong thế đối mặt lại không thắng được thủ môn Wang Yu Ting.
86'
Cơ hội tiếp tục đến với ĐT Việt Nam, tiếc rằng cú dứt điểm của Dương Thị Vân lại quá nhẹ, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa 2-2 cho đội nhà.
85'
Thanh Nhã rút ngắn cách biệt
Không hề nao núng sau bàn thua thứ hai, tuyển nữ Việt Nam vùng đáp trả mạnh mẽ. Vũ Thị Hoa băng lên bên cánh phải rồi căng ngang như dọn cỗ để Thanh Nhã dễ dàng dứt điểm tung lưới Đài Loan (TQ).
82'
Tuyển nữ Việt Nam nhận bàn thua thứ hai sau pha dứt điểm quyết đoán của Minori Wakabayashi bên phía Đài Loan (TQ).
81'
Khung thành của ĐT Việt Nam thêm một lần chịu sóng gió, thủ môn Kim Thanh cản phá được cú sút căng đầu tiên, may mắn khi Diễm My kịp thời bọc lót trước khi đối thủ có thể đá bồi.
78'
May mắn cho tuyển Việt Nam khi không dính bàn thua thứ hai trước cú dứt điểm cận thành của cầu thủ Đài Loan (TQ) bị một cầu thủ áo đỏ cản phá.
72'
HLV Hoàng Văn Phúc thay thêm ba cầu thủ khi tung Minh Chuyên, Trúc Hương và Thu Thương vào sân.
69'
Tuyển nữ Việt Nam phản công, Vạn Sự bứt tốc vượt qua khiến đội trưởng Chen Jin Wen chấp nhận tấm thẻ vàng khi kéo ngã cầu thủ áo đỏ.
67'
Sau quãng thời gian gia tăng sức ép, tuyển nữ Việt Nam chùng xuống bởi thể lực suy giảm, bóng vì vậy chủ yếu lăn bên phần sân của đội bóng áo đỏ.
58'
Các cô gái Việt Nam vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc tìm kiếm cơ hội ghi bàn đưa trận đấu về vạch xuất phát.
50'
Thủ môn Kim Thanh cứu thua xuất sắc
Hàng thủ áo đỏ không thể theo kịp pha tấn công bên cánh phải của Đài Loan. Tuy nhiên thủ thành Kim Thanh dùng chân cản phá kịp thời cú dứt điểm cận thành của Huang Ke Sin. Bóng đập chân một hậu vệ Việt Nam bay về phía khung thành nhưng Kim Thanh vẫn làm chủ tình hình.
48'
Vạn Sự thực hiện cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi quá nhẹ, không làm khó thủ môn đối phương.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+2
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía nữ Đài Loan (TQ).
44'
Tình huống pressing tốt của tuyển nữ Việt Nam ngay bên phần sân của đối thủ, tiếc rằng đường căng ngang lại không đồng đội nào có thể băng vào dứt điểm.
36'
Xuất phát từ quả đá phạt góc của Thu Xuân, thủ môn Wang Yu Ting đấm hụt bóng, trung vệ Thu Thương chớp cơ hội đánh đầu ở cột xa. Đáng tiếc cho tuyển nữ Việt Nam khi cú dứt điểm quá nhẹ và tìm đến cột dọc.
34'
Thủ môn Kim Thanh phất bóng mạnh lên phía trên, Thanh Nhã bứt tốc bên cánh trái tiếc rằng đường chuyền xuống cho Dương Thị Vân lại hơi sâu khiến cô không theo kịp.
28'
HLV Hoàng Văn Phúc sớm phải thay đổi nhân sự khi rút Thái Thị Thảo và tung cầu thủ nhỏ con Dương Thị Vân vào thế chỗ.
27'
Diễm My kịp thời ngăn chặn cú dứt điểm chéo góc của Liao Jie Ning, chịu phạt góc.
21'
Các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc đang gặp khá nhiều khó khăn trong việc đưa bóng đến khu vực 1/3 cuối sân của đối thủ.
15'
Đài Loan (TQ) mở tỷ số
Pha chọc khe của nữ Đài Loan (TQ) loại bỏ toàn bộ hàng thủ áo đỏ để Su Yu Husan băng xuống dứt điểm tung lưới thủ môn Kim Thanh trong pha đối mặt.
12'
Pha dứt điểm đầu tiên thuộc về tuyển nữ Việt Nam, với cú sút xa của Nguyễn Thị Hoa nhưng bóng đi quá thiếu chính xác.
5'
ĐT nữ Việt Nam chọn cách nhập cuộc thận trọng, trong khi các cầu thủ Đài Loan (TQ) không giấu giếm ý đồ chơi tấn công ngay từ đầu trận.
14h02
Trọng tài chính người Hàn Quốc Park Sejin thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
13h54
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
13h38
Cầu thủ hai đội tuyển đang khởi động trước trận đấu.
13h35
13h20
13h06
12h45
Tuyển nữ Việt Nam chính thức bước vào chiến dịch ASIAD 2026 với trận ra quân gặp Đài Loan (Trung Quốc), diễn ra lúc 14h00 ngày 14/9. Đây là cơ hội để các học trò HLV Hoàng Văn Phúc tạo đà trước những trận đấu khó khăn phía trước.
Dù không nằm trong nhóm ứng viên hàng đầu, Đài Loan (Trung Quốc) vẫn là đối thủ đáng chú ý với nền tảng thể lực tốt và khả năng tổ chức phòng ngự chắc chắn. ĐT nữ Việt Nam cần phát huy kinh nghiệm, sự gắn kết và khả năng kiểm soát trận đấu để hướng tới chiến thắng.
Theo thể thức môn bóng đá nữ ASIAD 2026, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng tứ kết. Vì vậy, từng điểm số ở vòng bảng đều có ý nghĩa quan trọng với mục tiêu đi tiếp của đội tuyển nữ Việt Nam.