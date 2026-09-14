ĐT nữ Nhật Bản đã khởi đầu chiến dịch ASIAD 20 bằng màn trình diễn áp đảo trước các cô gái Thái Lan. Trên sân nhà Shizuoka Ecopa, đội bóng xứ mặt trời mọc dễ dàng giành chiến thắng đậm 8-0, qua đó tạm thời dẫn đầu bảng E.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Nhật Bản nhanh chóng kiểm soát thế trận và tạo ra sức ép liên tục. Chỉ mất 3 phút, Nakashima Yoshino đã mở tỷ số cho đội chủ nhà sau pha tấn công sắc bén.

ĐT nữ Nhật Bản phô diễn sức mạnh ngày ra quân - Ảnh: Asean Football

Đến phút 30, Kamiya China nhân đôi cách biệt trước khi Nakashima Yoshino tiếp tục ghi bàn ở phút 37, hoàn tất cú đúp cá nhân chỉ trong hiệp một. Trước khi bước vào giờ nghỉ, chính Nakashima Yoshino tiếp tục lập công ở phút 41, giúp Nhật Bản dẫn trước 4-0.

Sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi khi Nhật Bản tiếp tục duy trì sức ép. Takarada Saori tỏa sáng với cú hat-trick trong các phút 70, 74 và 79, trước khi Sakakibara Kotono khép lại chiến thắng tưng bừng 8-0 ở phút 88.

Với sức mạnh vượt trội, Nhật Bản cho thấy họ là ứng viên hàng đầu cho tấm huy chương vàng ASIAD 20. Trong khi đó, Thái Lan sẽ phải nhanh chóng cải thiện nếu muốn cạnh tranh suất đi tiếp.

Ở lượt trận thứ hai bảng E, Thái Lan sẽ gặp Đài Loan (Trung Quốc) lúc 14h00 ngày 17/9. Cùng ngày, chủ nhà Nhật Bản chạm trán đội tuyển nữ Việt Nam vào lúc 17h30, trong trận đấu được dự báo rất khó khăn với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.