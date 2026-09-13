Đội tuyển nữ Việt Nam bước vào hành trình chinh phục môn bóng đá nữ tại ASIAD với lịch thi đấu đầy thử thách khi nằm cùng bảng đấu với những đối thủ mạnh của châu lục.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ có trận ra quân gặp Đài Loan (Trung Quốc) vào lúc 14h ngày 14/9. Đây được xem là trận đấu quan trọng để đội tuyển nữ Việt Nam hướng tới mục tiêu giành kết quả thuận lợi ngay ngày mở màn.

Lịch thi đấu của tuyển nữ Việt Nam tại Asiad 20 - Ảnh: VFF

Sau đó, vào lúc 17h30 ngày 17/9, đội bóng áo đỏ sẽ đối đầu với ứng viên hàng đầu cho chức vô địch là Nhật Bản. Đây là thử thách lớn khi bóng đá nữ Nhật Bản luôn duy trì vị thế hàng đầu châu Á với lối chơi kỹ thuật và tính tổ chức cao.

Ở lượt trận cuối vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan trong trận đấu có ý nghĩa quan trọng tới khả năng cạnh tranh tấm vé đi tiếp.

Môn bóng đá nữ ASIAD 2026 có sự tham dự của 12 đội tuyển, được chia thành 3 bảng đấu. Theo thể thức, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng tứ kết.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng kinh nghiệm từ các giải đấu lớn gần đây, tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu thi đấu nỗ lực, cạnh tranh từng điểm số để hướng tới vòng đấu loại trực tiếp tại Á vận hội lần thứ 20.