Highlights nữ Uzbekistan 4-0 nữ Bangladesh (nguồn: TV360)

Chiến thắng đậm 4-0 của Uzbekistan trước Bangladesh tại Asian Cup nữ 2026 đã làm thay đổi đáng kể cục diện cuộc đua giành vé vào tứ kết, đồng thời khiến cơ hội của tuyển nữ Việt Nam trở nên mong manh hơn.

Ở trận đấu này, Uzbekistan sớm chiếm lợi thế khi Diyorakhon Khabibullaeva mở tỷ số từ phút 10 sau pha phản công nhanh. Sang hiệp hai, đại diện Trung Á tiếp tục thể hiện sự vượt trội khi Dildora Nozimova lập cú đúp ở các phút 62 và 66.

Nữ Uzbekistan giành vé vào tứ kết khiến cơ hội dành cho tuyển nữ Việt Nam hẹp đi - Ảnh: AFC

Đến phút 88, Nilufar Kudratova ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0, qua đó giúp Uzbekistan chính thức giành vé vào tứ kết với tư cách một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Kết quả này ảnh hưởng trực tiếp tới tuyển nữ Việt Nam. Hiện Uzbekistan có cùng 3 điểm và hiệu số -2 như Philippines nhưng vượt trội về số bàn thắng ghi được. Điều đó khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung buộc phải tính toán kỹ ở lượt trận cuối bảng C gặp Nhật Bản.

Để giành vé đi tiếp, tuyển nữ Việt Nam cần ít nhất một kết quả hòa trước Nhật Bản. Trong trường hợp thất bại, đội vẫn còn cơ hội nếu chỉ thua với cách biệt tối thiểu và đồng thời cũng phải mong Ấn Độ không thắng Đài Bắc Trung Hoa với các tỷ số 2-1, 3-2, 4-3...

Tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) gặp thử thách cực đại ở trận gặp Nhật Bản - Ảnh: VFF

Trong trường hợp thua 2 bàn cách biệt, tuyển nữ Việt Nam nếu ghi được bàn thì sẽ đi tiếp (1-3, 2-4...), vì khi ấy chúng ta có nhiều bàn thắng hơn Philippines.

Dẫu vậy, kịch bản này không hề đơn giản khi Nhật Bản đang thể hiện phong độ rất mạnh. Sau thất bại trước Đài Bắc Trung Hoa ở lượt trận trước, tuyển nữ Việt Nam giờ phải đối mặt thử thách lớn để nuôi hy vọng góp mặt ở vòng tứ kết Asian Cup nữ 2026.

Highlights nữ Việt Nam 0-1 Đài Loan (TQ) (nguồn: TV360)

