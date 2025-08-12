Video Huỳnh Như kiến tạo cho Thu Thảo ghi bàn thắng duy nhất trận gặp Thái Lan:
Ghi bàn: Thu Thảo (36')
Màn so tài giữa tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu. Phút 4, khung thành Việt Nam chao đảo khi cú treo bóng của cầu thủ Thái Lan dội xà ngang.
Chỉ vài phút sau, Bích Thùy đáp trả bằng cú sút vọt xà. Lối chơi chủ động giúp Việt Nam tạo thêm nhiều cơ hội, nhưng Huỳnh Như và Bích Thùy đều bỏ lỡ trong gang tấc.
Bước ngoặt đến ở phút 36 khi Huỳnh Như xử lý khéo léo, tạt bóng chuẩn xác để Thu Thảo dứt điểm một chạm ghi bàn mở tỷ số.
Sang hiệp hai, HLV Mai Đức Chung chủ động chỉ đạo học trò chơi chậm, kiểm soát thế trận. Dù Thái Lan nỗ lực tấn công, hàng thủ Việt Nam vẫn đứng vững.
Chiến thắng 1-0 không chỉ giúp tuyển nữ Việt Nam giành vé vào bán kết mà còn khẳng định bản lĩnh trước đối thủ nhiều duyên nợ.
Đội hình ra sân:
Việt Nam: Kim Thanh, Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu, Trần Thị Hải Linh (Thanh Nhã 68’), Trần Thị Thu Thảo, Trần Thị Duyên, Huỳnh Như, Diễm My, Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Vạn, Nguyễn Thị Bích Thùy (Vạn Sự 68’).
Thái Lan: Pawarisa, Chatchawan, Sypapron, Natcha, Pluemjai, Rinyaphat, Pichayatida, Kamjanathat, Madison, Klinklai, Janista.
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng tối thiểu cùng 3 điểm trọn vẹn dành cho ĐT Việt Nam trước đại kình địch Thái Lan. Thầy trò HLV Mai Đức Chung tiến vào bán kết với 3 trận toàn thắng, và sẽ gặp đội nhì bảng B, được xác định vào tối mai (13/8).
Các cô gái kim cương của chúng ta duy trì mạch trận bất bại trước đội bóng xứ Chùa vàng trong suốt 10 năm qua.
90'
Hiệp hai có 4 phút bù giờ.
88'
Ngay sau khi Hải Yến bắt vô-lê hụt bóng, Nguyễn Thị Vạn lập tức tiếp ứng với cú đá bồi đưa bóng đi chệch khung thành đối phương.
87'
ĐT Việt Nam chủ động chơi chậm và chắc chắn bên phần sân nhà, tổ chức phản công khi có cơ hội.
84'
Thanh Nhã khéo léo loại bỏ hậu vệ Thái Lan ở sát đáy biên phải rồi dứt điểm bằng chân trái đưa bóng đi ra cạnh lưới.
78'
Trần Thị Duyên treo bóng vào vòng cấm để tiền đạo Hải Yến vừa vào sân thực hiện cú ngả người bắt vô-lê đầy ngẫu hứng. Pha xử lý theo kiểu "xe đạp chổng ngược" thường chỉ xuất hiện bởi các nam cầu thủ. Tiếc rằng bóng đi hơi cao so với khung thành Thái Lan, nếu không có thể sẽ có siêu phẩm cho ĐT Việt Nam.
73'
Tiền đạo Huỳnh Như được rút ra nghỉ để nhường chỗ cho Hải Yến. Tấm băng đội trưởng được trao lại cho chính chân sút vừa vào sân.
69'
Thái Lan thay hai cầu thủ, HLV Mai Đức Chung lập tức rút Hải Linh và Bích Thùy ra nghỉ để nhường chỗ cho Vạn Sự và Thanh Nhã.
66'
Bích Thùy nằm ôm bụng đau sau khi lĩnh trọn trái bóng từ tình huống cản phá của cầu thủ Thái Lan.
61'
Bích Thùy đi bóng rồi nỗ lực dứt điểm trước sự theo kèm sát sao của hậu vệ Thái Lan, trái bóng đi không làm khó thủ môn đối phương.
51'
Các cô gái Thái Lan nỗ lực đẩy cao đội hình, gây sức ép để tìm kiếm cơ hội dứt điểm quân bình tỷ số. Tuy nhiên, Chương Thị Kiều và các đồng đội vẫn đang phòng thủ kín kẽ, không cho đối thủ đạt được mục đích.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một kết thúc với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía ĐT nữ Việt Nam.
45'
Đội bóng nữ xứ sở Chùa vàng đang gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi tấn công cống hiến của ĐT Việt Nam.
39'
Bàn mở tỷ số giúp các cô gái Việt Nam chơi càng hưng phấn. Bích Thùy dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi hơi cao so với khung thành Thái Lan.
36'
Huỳnh Như kiến tạo cho Thu Thảo mở tỷ số
Đội trưởng Huỳnh Như đột phá bên cánh phải, cô vượt qua đội trưởng ĐT Thái Lan rồi căng ngang tầm thấp để Thu Thảo bắt vô-lê khiến thủ môn Pawarisa chỉ còn biết chôn chân đứng nhìn.
30'
Thêm một cơ hội nữa dành cho ĐT Việt Nam, đường chọc khe tinh tế cho Bích Thùy nhưng thủ môn Pawarisa lao ra rất nhanh để phá bóng trước khi tiền đạo chủ nhà có thể dứt điểm.
26'
Thủ môn Kim Thanh buộc phải đấm bóng giải nguy trước pha dứt điểm nhanh của cầu thủ Thái Lan.
23'
Các học trò của HLV Mai Đức Chung vẫn đang gây sức ép lên phần sân của Thái Lan. Thủ môn Pawarisa vừa có pha bay người đấm bóng kịp thời trước khi một nữ cầu thủ Việt Nam có thể đánh đầu cận thành.
18'
ĐT Thái Lan kiểm soát bóng nhỉnh hơn đôi chút nhưng các cô gái áo đỏ lại sở hữu số cơ hội nhiều hơn đối thủ.
13'
Thêm một cơ hội dành cho ĐT Việt Nam nhưng cú đá lần này lại nhẹ và đi không trúng đích.
11'
Pha tấn công sắc nét của ĐT Việt Nam, cơ hội mười mươi được đồng đội trao cho Bích Thùy nhưng cô lại dứt điểm hơi vội đưa bóng đi vọt xà trong thế đối mặt với thủ môn Thái Lan.
8'
Hai đội đang thi đấu sòng phẳng, cởi mở chủ động chơi phòng thủ. Trung vệ Chương Thị Kiều vừa có pha chơi lăn xả, hóa giải cơ hội của Thái Lan.
4'
CĐV Việt Nam trải qua một phen thót tim khi Rinyaphat vượt qua cầu thủ áo đỏ bên cánh trái. Pha treo bóng thẳng về phía khung thành tuyển nữ Việt Nam dội xà ngang rồi đi hết đường biên ngang.
19h38
Trọng tài chính người Uzbekistan - Rustam thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h31
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Trận này, ĐT Việt Nam mặc trang phục màu đỏ, trong khi ĐT Thái Lan cũng mặc trang phục màu xanh quen thuộc.
19h10
Cầu thủ hai đội tuyển đang khởi động trước trận đấu. Sân Lạch Tray tối ngày 12/8 gần như chật kín khán giả, với sắc đỏ chủ đạo tạo nên bầu không khí rực lửa.
Đội hình xuất phát của ĐT nữ Việt Nam
18h35
Đội hình xuất phát nữ Việt Nam vs Thái Lan
Nhận định trước trận
Đội tuyển nữ Việt Nam vừa thắng Indonesia 7-0, có 6 điểm sau 2 trận nhưng vẫn xếp nhì bảng A do kém Thái Lan về hiệu số. Dù thắng đậm, HLV Mai Đức Chung chưa hài lòng khi các học trò bỏ lỡ nhiều cơ hội, đặc biệt trong 20 phút đầu đã phung phí ít nhất 4 tình huống mười mươi.
Sau 2 trận gặp đối thủ yếu, Việt Nam ghi 13 bàn nhưng tiền đạo Huỳnh Như vẫn chưa lập công. Trận quyết đấu với Thái Lan sẽ là cơ hội để các cô gái thể hiện bản lĩnh, cải thiện khả năng dứt điểm và tranh ngôi đầu bảng, tránh gặp Philippines – đội mạnh nhất bảng B.
Thái Lan toàn thắng với hiệu số 14-0 và chỉ cần hòa để giữ ngôi đầu, hứa hẹn thi đấu đầy toan tính. Cuộc chạm trán tới sẽ là màn so tài căng thẳng giữa hai kình địch lớn của bóng đá nữ Đông Nam Á.