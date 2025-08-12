Video Huỳnh Như kiến tạo cho Thu Thảo ghi bàn thắng duy nhất trận gặp Thái Lan:

Ghi bàn: Thu Thảo (36')

Màn so tài giữa tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu. Phút 4, khung thành Việt Nam chao đảo khi cú treo bóng của cầu thủ Thái Lan dội xà ngang.

Chỉ vài phút sau, Bích Thùy đáp trả bằng cú sút vọt xà. Lối chơi chủ động giúp Việt Nam tạo thêm nhiều cơ hội, nhưng Huỳnh Như và Bích Thùy đều bỏ lỡ trong gang tấc.

Tuyển nữ Việt Nam duy trì mạch bất bại trước Thái Lan trong 10 năm qua - Ảnh: Anh Đức

Bước ngoặt đến ở phút 36 khi Huỳnh Như xử lý khéo léo, tạt bóng chuẩn xác để Thu Thảo dứt điểm một chạm ghi bàn mở tỷ số.

Sang hiệp hai, HLV Mai Đức Chung chủ động chỉ đạo học trò chơi chậm, kiểm soát thế trận. Dù Thái Lan nỗ lực tấn công, hàng thủ Việt Nam vẫn đứng vững.

Chiến thắng 1-0 không chỉ giúp tuyển nữ Việt Nam giành vé vào bán kết mà còn khẳng định bản lĩnh trước đối thủ nhiều duyên nợ.

Đội hình ra sân:

Việt Nam: Kim Thanh, Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu, Trần Thị Hải Linh (Thanh Nhã 68’), Trần Thị Thu Thảo, Trần Thị Duyên, Huỳnh Như, Diễm My, Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Vạn, Nguyễn Thị Bích Thùy (Vạn Sự 68’).

Thái Lan: Pawarisa, Chatchawan, Sypapron, Natcha, Pluemjai, Rinyaphat, Pichayatida, Kamjanathat, Madison, Klinklai, Janista.