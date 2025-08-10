Nữ Thái Lan vừa có chiến thắng thứ 2 liên tiếp với cùng tỷ số 7-0 ở bảng A giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025.

Đội quân của HLV Futoshi Ikeda không khó khăn để trút cơn mưa bàn thắng vào lưới nữ Campuchia.

Nữ Thái Lan toàn thắng với cùng tỷ số 7-0. Ảnh: Changsuek

Chiến thắng này giúp nữ Thái Lan sớm giành vé bán kết giải khu vực. Nữ Việt Nam cũng ghi tên vào vòng sau khi thắng đậm nữ Indonesia 7-0.

“Như mọi người đều thấy, thời tiết trên sân rất nóng, khiến việc thi đấu trở nên khó khăn hơn”, nhà cầm quân người Nhật Bản nói sau trận đấu.

Ông khen ngợi nỗ lực của đội: “Dù vậy, các cầu thủ của chúng tôi đã làm rất tốt và ghi được nhiều bàn thắng. Đây là kết quả đáng hài lòng”.

Khi được hỏi về vòng bán kết, HLV Ikeda cho biết mục tiêu lớn nhất của nữ Thái Lan lúc này là đánh bại nữ Việt Nam ở lượt trận cuối vòng bảng.

Các cô gái Thái Lan muốn kết thúc vòng bảng giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 với ngôi nhất bảng A.

“Việt Nam là đội bóng mạnh, sở hữu kỹ thuật tốt và lối chơi gắn kết. Chúng tôi đã theo dõi và phân tích họ để có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất”, ông Ikeda nhận xét về trận cuối vòng bảng.

“Mục tiêu của Thái Lan là giành trọn 3 điểm. Điều đó không chỉ giúp chúng tôi đứng đầu bảng mà còn tạo đà tâm lý trước khi bước vào trận bán kết”.

Theo HLV Ikeda, việc gặp nữ Việt Nam ở lượt cuối mang ý nghĩa đặc biệt bởi đây là đối thủ giàu duyên nợ.

Nhà cầm quân 54 tuổi cho rằng nữ Thái Lan cần duy trì tinh thần tập trung như hai trận vừa qua, đồng thời cải thiện khả năng pressing và chuyển trạng thái để hạn chế điểm mạnh của đối thủ.

Nữ Việt Nam áp đảo nữ Thái Lan trong các cuộc đối đầu trực tiếp những năm qua. Ảnh: S.N

Lần gần nhất Thái Lan thắng Việt Nam là sự kiện không chính thức từ tháng 1/2018, giải giao hữu tại Phật Sơn, Trung Quốc. Tỷ số là 2-0.

Trong khuôn khổ giải chính thức (không bao gồm kết quả luân lưu), Thái Lan không thắng Việt Nam kể từ bán kết bóng đá nữ Đông Nam Á 2015 (2-1) – cũng là giải đấu mà họ vô địch.

Cuộc gặp gần nhất giữa hai đội ghi dấu ấn thầy trò HLV Mai Đức Chung thắng 1-0 trong trận chung kết SEA Games 2021 (diễn ra năm 2022 vì Covid-19) – lần thứ 3 liên tiếp giành HCV (hiện là kỷ lục 4 lần liên tiếp).

Trận tuyển nữ Việt Nam vs Thái Lan diễn ra lúc 19h30 ngày 12/8 trên sân Lạch Tray.